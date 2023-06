José María García vuelve a la carga: "El nuevo Santiago Bernabéu es un auténtico disparate"

A pesar de estar retirado, la figura de José María García está de rigurosa actualidad gracias a la gira de entrevistas que está realizando el mordaz periodista para promocionar 'Supergarcía', un documental de Movistar + dedicado a su trayectoria. Y lo está, además, porque no deja títere con cabeza cada vez que abre la boca, sobre todo si es para hablar del Real Madrid o de su presidente, Florentino Pérez.

Su relación con el máximo dirigente del Real Madrid está muy lejos de ser buena, tanto como para ni plantearse comer o cenar con él: "No, ya se lo he dicho varias veces, sobre todo a Florentino. Pero es que una vez que fui a cenar con Florentino y otro adlátere de Florentino, empezamos a hablar de las famosas torres de la Ciudad Deportiva, y yo diciendo que eso era un escándalo, un truco, una trampa. Que no, que no, que no. Y en un momento determinado, me ha pasado una sola vez en mi vida, dijeron: '¿Cuánto vale tu silencio?'".

Una acusación que se suma a la que realizó hace apenas unos días, en la que aseguraba que el Real Madrid se dejó comprar en un partido frente al Almería en los años 90, y que los hijos del presidente Lorenzo Sanz fueron quienes movieron el dinero. Y, sin embargo, no ha sido el único 'zasca' que le ha servido José María García al club blanco en esta última entrevista, ofrecida a 'The Objective'.

"El nuevo Santiago Bernabéu es un auténtico disparate. No por más bueno, ni más malo, sino porque no hay una capital en Europa que haga un estadio en el medio de una ciudad como Madrid" expresa García sobre el renovado feudo madridista, que seguirá ocupando como siempre su lugar en el Paseo de la Castellana. Sin embargo, para el periodista "hay que quitarlo porque (el Real Madrid) tiene una ciudad deportiva".

Para terminar, además, se mojó al hablar de todo lo sucedido con Vinícius Jr. en España, los insultos racistas recibidos en diversos estadios, y las reacciones del brasileño. Para José María García, el racismo sólo es la excusa de o el vehículo de los aficionados radicales para hacerse oír en los estadios: "En España no hay racismo. Lo que pasa es que sí hay locos que ejercen de racistas".