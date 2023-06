El año perfecto de Rodri: triplete con el City, MVP de Champions y Nations League... ¿y Balón de Oro?

Rodri recordará para siempre 2023 —o al menos sus seis primeros meses— como su año perfecto. En ese tiempo, y especialmente en estos últimos 30 días, el español ha conseguido consagrarse definitivamente como uno de los mejores centrocampistas del mundo a base de títulos —Premier, FA Cup, Champions y Nations League— y distinciones individuales.

El futbolista del Manchester City ha terminado la temporada siendo elegido mejor jugador de la Liga de Naciones y de la Copa de Europa, así como MVP de ambas finales y de la semifinal ante Italia en el torneo de naciones. No es para menos, el madrileño fue fundamental en la consecución de la primera Liga de Campeones de la historia citizen y para levantar el primer título de la Roja en 11 años.

Ante el Inter, el pasado 10 de junio, Rodri fue el protagonista más inesperado pues, sin tener el gol entre sus puntos fuertes, consiguió coronar al equipo dirigido por Pep Guardiola, para quien es insustituible, haciendo un golazo tras recoger un balón suelto en el área neroazzurra. El tanto —quinto que anotaba este año en su club— puso la guinda a un partido excelso en el que había sido dueño y señor del centro del campo con nueve recuperaciones, tres de cuatro duelos aéreos ganados y un 92% de acierto en el pase.

Con España en la Nations League no volvió a destaparse como goleador —aunque estuvo cerca—, pero sí como gran líder del mediocampo tras el adiós de Busquets, lo que le sirve para sacarse la espinita del Mundial, donde sorprendió como central pero no pudo brillar en su mejor posición. Liberado de sus funciones en el centro de la zaga, Rodri dio un recital ante Italia —se multiplicó para aportar en defensa y crear peligro en ataque—, y de sus botas nació la ocasión que provocó el gol que llevó a la Roja a la final. Y frente a Croacia, más de lo mismo. Fue la brújula del mediocampo y le faltó poco para marcar, aunque no le tembló el pulso para coger galones y apretar el gatillo ante Livakovic en la tanda de penaltis.

Por eso, la UEFA solo pudo rendirse ante el español y nombrarle MVP de —casi— todo lo que pudo, hasta de la presente Copa de Europa. Solo hay un premio otorgado por el organismo que a Rodri se le resiste en este final de temporada: el de mejor jugador de la temporada —no parece tener mucho rival para ganarlo—. Lo mismo pasa con el Balón de Oro, al que ningún español se postula desde Iniesta en 2012.

Rodri ya ha presentado sobre el césped su candidatura para cerrar de dorado —con la mayor distinción individual del planeta fútbol— una temporada perfecta. La hinchada española también lo reconoció durante la celebración de la Nations League en Madrid. "Balón de Oro, Balón de Oro, Rodri, Balón de Oro", se escuchó cantar al WiZink Center. Lejos de esconderse, el centrocampista movió el brazo al ritmo del cántico animando a su afición, y después se arrancó con "Rodri's on fire" para terminar de conectar con el público.

¿Quiénes serán sus rivales?

Hay tres nombres propios que competirán con el citizen en la carrera por ser nombrado mejor jugador del mundo: Messi, Haaland y Mbappé. El argentino tiene varios 'peros', aunque un gran 'pro'. Su temporada con el París Saint-Germain ha vuelto a pasar desapercibida. Un tempranero adiós a la Champions y una salida por la puerta de atrás del campeón francés rumbo al Inter de Miami, lo que le aleja del foco, juegan en su contra. Pero ganó el Mundial con Argentina siendo su gran líder, y eso le convierte en el gran favorito.

Mientras, el noruego ha caído de pie en la Premier, donde ha roto el récord de más goles en una sola campaña, y se ha erigido máximo goleador de las cinco grandes ligas. Sin embargo, y pese a sumar trofeos, no ha terminado de ser protagonista en eliminatorias y finales ante rivales de renombre (Bayern, Real Madrid, Manchester United e Inter de Milan). El francés, por su parte, tiene como aval su hat-trick a la albiceleste en la final de la Copa del Mundo para forzar la prórroga, aunque después tuvo que conformarse con el subcampeonato. También haber tirado del carro en el PSG en los momentos más complicados. Sin embargo, otra vez ha vuelto a decepcionar en Europa.

Las vitrinas de Rodri, plagadas de trofeos, le convierten en un más que merecido aspirante al Balón de Oro, sin nada que envidiarle a sus contrincantes. Ahora solo queda por ver si lo que ha ganado sobre el terreno de juego el centrocampista es suficiente para convertirle en el segundo español de la historia —tras Luis Suárez— en alzar el premio más prestigioso del mundo. Han pasado ya 63 años desde entonces... ¿se romperá la maldición?