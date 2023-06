El dardo de Hazard al Madrid en su homenaje de la selección belga: "He estado descansando dos o tres años"

La selección de Bélgica ha homenajeado a Eden Hazard en el partido de este sábado que les enfrentó a Austria en Bruselas. Tras el encuentro, que quedó en empate, el exmadridista habló ante los medios sobre su pasado en el club blanco y su futuro, que todavía es una incógnita.

"Es cierto que en los últimos días he leído mucho sobre mí. Y muchas tonterías. ¿Ir a Racing White Darin Molembeek con mi hermano? No sé si es estupidez, ya veremos... Sé que no te estoy dando las respuestas que esperas pero es que, sinceramente, todavía no las tengo", aseguró sobre su próxima aventura.

Además, el exjugador del Real Madrid aseguró que sigue "siendo capaz de ser futbolista profesional" y que su cuerpo "aguanta" todavía un poco más. Y es justo en ese momento en el que lanzó un dardo al conjunto blanco: "He estado descansando durante dos o tres años, todavía tengo energía".

Lo que sí tiene claro Hazard es que decidirá su futuro después de sus vacaciones. "Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo...", terminó afirmando.