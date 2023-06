El 'recadito' de Alonso a Tsunoda por radio en libres 3: "¿Quién es el ciego de Alpha Tauri?"

Los entrenamientos libres 3 del sábado del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 han dado mucho más de sí de lo que se podía esperar en un principio. Las condiciones climatológicas no han acompañado, con una lluvia creciente que acabó siendo torrencial al final de la sesión y una visibilidad más que reducida. Y, sin embargo, como siempre que se moja un trazado como el Gilles Villeneuve pasan cosas más allá de los ensayos de los equipos.

Todo el mundo buscaba probar los neumáticos intermedios a sabiendas de que serían los extremos los que se usarían más que presumiblemente en la clasificación, pero las condiciones eran igualmente duras. Los equipos probaban mejoras sin mucho éxito porque los datos en mojado son prácticamente irrelevantes, y los pilotos simplemente le buscaban el 'feeling' a la pista.

En estas, mucho antes de que Carlos Sainz sufriese su aparatoso accidente contra el muro, en el que el piloto destrozó el monoplaza pero salió ileso, hubo otros sustos que dejaron a su vez momentos fuera de lo común. Y sí, el protagonista fue Fernando Alonso, más 'padre' que nunca por radio al ser estorbado en su vuelta rápida por un Alpha Tauri en la curva 11, en la que casi colisionan.

"¿Quién es el ciego en el Alpha Tauri?" preguntó por radio a su equipo con evidente tono irónico en su voz, nada más esquivar el bólido que no se apartó para dejarle vía libre en su intento de vuelta y le costó unas décimas. Un Tsunoda que ya venía nervioso, todo sea dicho, por haber trompeado al comienzo de la sesión en otro sector revirado del circuito, y que no tuvo su mejor tarde en Montreal. Al menos, el nipón es fan del asturiano, y no habrá mayor problema entre ellos.