El sevillista Gonzalo Montiel, imputado por delito de abuso sexual

Gonzalo Montiel, futbolista del Sevilla y la selección argentina, ha sido imputado por un presunto delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas" ocurrido el 1 de enero de 2019 en Virrey del Pino, Buenos Aires.

El campeón del mundo se presentó el pasado jueves en la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Número 3 de La Matanza para declarar y tomar conocimiento de sus derechos como imputado, tal y como ha informado Raquel Hermida Leyenda, la abogada de la denunciante.

En dicha declaración, el jugador del Sevilla ha reconocido que conoce a la víctima, así como haber mantenido "relaciones consentidas" con ella en los meses previos al suceso.

Según el futbolista, él invitó a la chica a la fiesta, donde le presentó varios conocidos. Montiel abandonó la zona para llevar a dos amigos a sus casas y cuando volvió la celebración ya había acabado, pero se encontró con que la joven gritando.

"Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado. Yo no entendía a qué se refería", ha afirmado. También ha añadido: "Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa y que antes habían estado en el coche de mi papá que estaba estacionado dentro de la casa".

Y precisamente ese tal Alexis, al que el futbolista niega conocer, es trascendental en el caso puesto que Montiel asegura que es él el presunto violador, mientras que la abogada de la joven asegura que la denunciante "no lo conoce". Y, de hecho, todavía no han sido identificados ni Alexis ni un tercer hombre que supuestamente cometió esos hechos delictivos.

La primera denuncia del caso fue puesta el 10 de enero de 2019, tras realizarse la joven un estudio médico en el que quedaría probado que sufrió violencia sexual. Años después, el 31 de marzo de 2023, amplió su declaración y aseguró que fue Montiel la última persona a la que vio antes de desmayarse tras "tomar dos tragos".

También afirmó que se encontró "tirada en la entrada de la casa (de la familia Montiel) con hematomas, llena de barro, con toda la ropa desacomodada y con la hermana de Gonzalo gritándome 'no te metas con mi hermano, no lo nombres, porque te voy a matar'", además de asegurar que intercambió mensajes con el futbolista.

Tras la declaración del jugador, la chica lo hará el próximo jueves 22 de junio. El martes 4 de julio habrá otra audiencia en la que se presentarán dos testigos.