Salen a la luz los audios del 'caso Robinho': "Le vamos a pegar, tú le vas a dar un puñetazo"

El exfutbolista carioca Robinho sigue en libertad en Brasil, donde no hay acuerdos de extradición, a pesar de haber sido condenado en 2017 a cumplir nueve años de prisión por violar junto a seis amigos suyos a una mujer albanesa cuatro años antes en Milán. Para decidir su sentencia, fueron fundamentales en el juicio varias grabaciones suyas y de sus acompañantes que ahora han salido a la luz.

En los audios, del año 2014, Robinho y sus amigos reconocen que tuvieron sexo en grupo con la mujer y hablan sobre estrategias para defenderse ante posibles acusaciones. "No hay problema. Voy allí y digo que esta historia fue hace un año y ni toqué a esa chica", afirmó el exfutbolista. No obstante, el brasileño tenía cierta preocupación por la prensa: "Si no sale en los periódicos está genial, pero estoy con miedo... imagina que publican que 'los amigos de Robinho violan a una chica en Italia'", añadió.

A pesar de no reconocer los hechos, los audios han dejado claro que existió la violación y que la mujer estaba inconsciente en todo momento debido al alcohol: "Yo me acosté con ella y me fui. Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome, porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó..." sentenció Robinho a uno de sus amigos. Este último contestó al brasileño: "Es verdad. ¿Cómo la chica loca se acuerda de todo?".

Asimismo, Robinho es consciente de que una posible huida a Brasil 'salvaría' a todos los implicados de la supuesta violación debido a la no extradición existente en los ciudadanos brasileños. Con ese as en la manga, el exjugador explicó como se defendería: "Quien la tocó está en Brasil. Ve detrás de esa gente que está en Brasil. Que se jodan los que se acostaron con la chica. Que se jodan".

Además, el exfutbolista del Real Madrid recalcó, en más de una ocasión, que se metió en la cama con la mujer. "Yo me acosté con ella. Eso va a acabar en nada". Sin embargo, uno de sus amigos respondió a Robinho: "No solo te acostaste, yo vi que pusiste tu pene en su boca".

Por si fuera poco, Robinho animó a sus amigos para que le pegasen a la víctima: "¿Ella es idiota? Le vamos a pegar. Tú le vas a dar un puñetazo y le vas a preguntar que si le has hecho algo...", sentenció el exjugador brasileño.

Tras la resolución del juicio, solo Robinho y Falco (amigo del exjugador) fueron condenados, mientras que los otros cuatro acompañantes abandonaron Italia poco después de la violación y se salvaron de acudir a la citación judicial. Fabio Cassis Galan, Clayton Florêncio dos Santos, Alexsandro da Silva y Rudney Gomes da Silva fueron denunciados, pero nunca fueron encontrados por la Justicia, y su caso nunca avanzó.