Lío en la 'Rojita' por el ascenso a Segunda: la RFEF desmiente haber liberado jugadores del Castilla para la final

La noticia que ha corrido como la pólvora este miércoles sobre que la selección española sub-19 había "liberado" a tres jugadores del Real Madrid Castilla para disputar la final del ascenso a Segunda, mientras que no había hecho lo mismo con Arnau Tenas —guardameta del Barça B— para la semifinal ante el conjunto blanco, ha obligado a la RFEF a salir al paso para desmentir esa información.

"La Real Federación Española de Fútbol quiere manifestar que es totalmente falso, tal y como se ha publicado en las últimas horas, que tres jugadores hayan sido 'liberados' del Europeo Sub-19 para poder jugar con el Real Madrid Castilla la eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda división", explica en una nota.

En la misma, ha aclarado que "la Federación no 'libera' jugadores, simplemente no han sido convocados" para disputar el torneo, y revela haberse puesto en contacto con los medios que han publicado la noticia para dejar claro lo que ha ocurrido, "pero viendo que algunos no han rectificado considera pertinente realizar estas aclaraciones", añade.

Dichas informaciones se referían a tres jugadores del filial madridista, Mario Martín, Rafel Obrador e Íker Bravo, este último decisivo en la remontada blanca ante los culés al marcar el gol del empate poco después de saltar al terreno juego.

El equipo dirigido por el seleccionador José Lana se concentrará el próximo lunes 19 de junio en Alicante para preparar el Campeonato de Europa para el que ofreció una lista de 25 futbolistas convocados, entre los que no se encuentran los futbolistas del Castilla.