El lado más 'alonsista' de Mikel Merino y su talento oculto: recorre Montmeló a ciegas con el volante de Aston Martin

En infinidad de ocasiones, los deportistas suelen ser fans incondicionales de otros deportistas, incluso de otras épocas, generaciones y disciplinas. En ese sentido, una de las figuras más trascendentes del deporte español, quizá la más influyente, es la de Fernando Alonso, cuya longevidad (41 años) le permite haber sido ídolo para varias generaciones de atletas y aficionados españoles.

Un buen ejemplo del perenne atractivo del asturiano lo ha puesto esta semana a ojos del mundo la RFEF, desde su concentración en Países Bajos antes de la semifinal de la UEFA Nations League. Ha sido Mikel Merino, el centrocampista de la Real Sociedad, quien se ha destapado como un alonsista más; un futbolista de primer nivel que no se pierde una carrera, y que se ha propuesto un reto para demostrar su pasión por la Fórmula 1.

"Hola, soy Mikel Merino, y acepto vuestro reto. He venido a intentar completar el circuito de Montmeló-Barcelona con un volante de Fórmula 1. No soy ningún experto, seguro que muchos de vosotros me encontráis fallos, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible", se presentaba Merino en el clip de la Selección, en el que efectivamente demuestra con creces el conocimiento que tiene, al menos, sobre el trazado del Circuit. Y todo completamente a ciegas.

"Me se casi todos los circuitos. De jugar en una especie de simulador que me hice en casa, desde pequeñito seguía un poco la F1 y bueno, tengo que dar un par de vueltas para acordarme de todos, pero me los se", confesaba igualmente Mikel, que habría sido sin duda un gran piloto de no haber llegado a despuntar como futbolista profesional, como demostró manejando el volante de Aston Martin.

📻 Radio check?

🗣️ Loud and clear!



🏁 ¡¡Arranca el #GP @SEFutbol de #F1 con @mikelmerino1 al volante del @AstonMartinF1!!



🏎️💨 ¿Será capaz de completar A CIEGAS el circuito de Montmeló?



(⏱️ Esto no se ha publicado a y 33... ¿O SÍ, @alo_oficial?)



ℹ️ https://t.co/egPldFwkVl pic.twitter.com/umORrg0ACb — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 13, 2023

Lo cierto es que sus inicios, como los del 99% de la afición española, estuvieron marcados por la explosión de Fernando Alonso, de la 'Marea Azul' y de la 'Alonsomanía', allá por 2004-2005, cuando apenas contaba con 9 años de edad. Y, aún así, Alonso le marcó: "Mis primeros recuerdos... Alonso, sus primeros años en Renault, en McLaren, en Ferrari... Todas las tardes de alegría que nos ha dado 'El Nano' te llenaban mucho cuando eras pequeño, y ahora le sigo apoyando".

Esa es la influencia del bicampeón del mundo en la cultura automovilística de todo un país. Un pionero (a pesar de que otros como Pedro de la Rosa llegasen primero) que sigue inspirando a las mismas generaciones que ahora también tienen en el propio Mikel Merino un espejo en el que reflejarse también. La influencia de Alonso es eterna e inalterable.

"Siempre que puedo lo intento ver, generalmente nos toca de concentración o en día de partido y me llevo el iPad para intentar seguir al menos la clasificación y la carrera, para apoyar a los españoles" reconocía Merino en la pieza audiovisual subida a redes por la RFEF, haciendo gala de una pasión por el 'Gran Circo' que a buen seguro comparte con muchos de sus compañeros.

Sin embargo, aunque preste atención a todos los españoles, su principal motivación es Alonso, y cómo no, la famosa 33: "Ojalá que sí pueda llegar este año la 33. Para eso hay un par de coches que van volando que deben tener algún problema, pero lo bueno que tiene Fernando es que nunca suele fallar y siempre está ahí al pie del cañón por si los demás fallan".

Por último, el internacional español admitía con resignación el que parece ser el resultado más probable para el presente Mundial, aunque con un vaticinio final con el que el resto de seguidores del ovetense estarán de acuerdo: "Este año está bastante claro que Verstappen es el favorito. Me conformo con que lleguen buenos puestos para los españoles, y seguro que la temporada que viene volveremos a ilusionarnos con el tercero".