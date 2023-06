Verstappen reabre el viejo debate: "No creo que Hamilton sea tan bueno como Alonso"

Fernando Alonso y Max Verstappen se profesan algo más que respeto. Son rivales en la pista, enemigos si se quiere, y más este año, pero eso no impide que no mantengan una relación de admiración mutua y correspondida. Alonso, sin ir más lejos, hace pocos días tuvo grandes palabras para el actual campeón de la Fórmula 1, al que aconsejó además no relajarse para seguir ganando.

Del mismo modo, este sábado ha sido Verstappen el que ha devuelto los elogios al asturiano, realizando además una comparación que reabre viejas heridas y que no gustará especialmente en Inglaterra: "No creo que Hamilton sea tan bueno como Fernando. La gente probablemente me odiará por decirlo, pero así es como lo veo".

El piloto neerlandés, que busca más halagar a Fernando que atacar a Lewis, se refiere en concreto a una cualidad que sólo unos pocos elegidos tienen, la de concentrarse en otros elementos mientras pilota a máxima velocidad por cualquier circuito: "Creo que es una ventaja que tengo capacidad para varias cosas. Esto no se puede aprender. Solo unos pocos pilotos tienen esa habilidad".

"A mis ojos, Alonso tiene lo mismo. Puedes ver esto en la forma en que presta atención a los detalles más pequeños en la cabina. Aunque está conduciendo en la frontera, también está pensando en otras cosas" ha añadido 'Mad Max', comparando su capacidad para pilotar al límite mientras controla todo lo que sucede alrededor.

Lo cierto es que Max lleva algo de razón, porque ambos son maestros en llevar el control absoluto sobre las carreras. O la clasificación, o la sprint, o los libres, les da igual, pero son capaces de tener todo bajo control desde dentro del propio monoplaza. De hecho, si quisieran, podrían ser sus propios ingenieros y tomar desde la cabina de piloto las decisiones que se toman en el pit lane.

El mejor ejemplo de Alonso este año lo dio en Jeddah primero, y en Bakú después. En el GP de Arabia Saudí estuvo controlando la carrera a través de la retransmisión oficial de las pantallas gigantes del circuito, y todo mientras mantenía a raya a Russell entre los muros del circuito urbano. En cambio, en Azerbaiyán, a lo que se dedicó fue a instruir a su compañero Lance Stroll, recomendándole su reparto de frenada.

Por su lado, Verstappen hizo otra de estas en Barcelona. En una transmisión de radio, durante el segundo entrenamiento libre, pudo detectar que el teléfono de Helmut Marko estaba sonando en el box, y que alguien se había dejado abierto justamente el micrófono. Cuando cualquier mortal pasaría el peor rato de su vida subido a esas velocidades en un bólido como el RB19 o el AMR23, estos genios se aburren y necesitan otros estímulos, como si rodar a 300 km/h no fuese suficiente.