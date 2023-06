Sean Strickland olvida su KO y ayuda a entrenar a Alex Pereira para UFC 291

De rivales a amigos. Sean Strickland está ayudando al ex campeón del peso medio Alex Pereira a preparar su debut en el peso semipesado. Y es que, después de su derrota con Israel Adesanya en UFC 287, el luchador brasileño va a probar suerte en las 205 libras (93 kilos). Será el 29 de julio en UFC 291 frente al también ex campeón Jan Blachowicz, conocido como “The Legendary Polish Power”.

No deja de ser sorprendente esta alianza entre “Poatan”, como se conoce a Alex Pereira, y Sean Strickland, sobre todo si tenemos en cuenta la forma en la que el brasileño noqueó al estadounidense:

En MMA, no obstante, muchas veces las cosas de la reja se quedan en la reja. Así que ahí tenemos a Stricklland ayudando durante una semana a Pereira en el gimnasio de Glover Teixeira. Eso sí, lo primero que le pidió el estadounidense al brasileño fue “que no le noqueara otra vez”. Para quien no haya entrenado y no sepa lo que es un “sparring”, el vídeo también es una buena muestra para entender cómo se prepara una pelea de MMA:

Pereira va a enfrentarse a un rival muy peligroso, que domina tanto el golpeo como la lucha. De hecho, fue con la lucha con lo que el polaco consiguió vencer a Israel Adesanya cuando este intentó asaltar el trono de los semipesados. Tendremos que ver si Glover Teixeira consigue mejorar el wrestling de Alex Pereira, que hasta ahora no se ha visto demasiado exigido en este plano. “Poatan” es uno de los luchadores más potentes con su kick boxing, pero si no es capaz de defender los derribos de Blachowicz no tendrá nada que hacer. Y ojo, que el polaco pega muy duro también y hay que ver en qué situación está el mentón del brasileño. Adesanya, que no es Ngannou, le hizo un KO feo, así que no sabemos cómo lidiará Pereira con “The Legendary Polish Power”.

Sean Strickland, por su lado, está preparando su pelea del 1 de julio frente a un recién llegado a UFC, Abusupiyan Magomedov, algo que no se entiende muy bien ya que el estadounidense ocupa el número 7 del ranking de los pesos medios y no tiene mucho que ganar con esta pelea (y sí mucho que perder).