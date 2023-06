El culebrón Mbappé ha hecho temblar los cimientos del aún inacabado Nuevo Bernabéu. Hasta sus aledaños ha acudido 20 Minutos para recoger las impresiones de los aficionados blancos -y de otros equipos de LaLiga- en estas últimas horas copadas por la decisión del francés de no renovar su contrato con el PSG, el primer paso para una hipotética llegada a Madrid que divide a la afición blanca.

La posibilidad de que el francés aterrice pronto en Madrid era la comidilla entre los aficionados que paseaban -apenas horas después de la nueva bomba mediática del caso Mbappé- en los alrededores del feudo blanco.

"Sería maravilloso porque es muy buen jugador, no le fue muy bien ahí en París y aquí sí luciría... hay que ver si el presidente suelta la moneda", cuenta Guillermo, aficionado costarricense del Real Madrid que tiene clara su opinión sobre el fichaje, pero también que ello conlleva un gran esfuerzo económico por parte del Real Madrid.

Hay que ver si el presidente suelta la moneda

"A mí hay una cosa que de Mbappé no me gustó y es lo que hizo mal [el año pasado al rechazar el fichaje por el Madrid a última hora], pero no cabe duda de que es un grandísimo jugador y a mí me gustaría tenerlo en el equipo... otra cosa es que pueda venir, que no lo sé", afirma algo receloso Alfredo, aficionado blanco desde que era pequeño.

Pero también se escuchan opiniones totalmente contrarias a la llegada de uno de los mejores delanteros del momento bajo el majestuoso estadio aún en remodelación. "Un tío que nos ha despreciado de esa forma y nos ha engañado no lo quiero en el Madrid", expresa Federico tras un tajante "no" a la pregunta de si desearía que se hiciera realidad el fichaje.

El perdón de la afición blanca

"No lo perdono, un tío sin palabra no puede estar en el Real Madrid", insiste Federico matizando una de las claves de este hipotético fichaje, el 'perdon' a un jugador que tuvo en su mano vestir de blanco, ilusionó a la afición de Madrid, y en el último momento dio un paso atrás ante la suculenta oferta de Qatar.

Sin embargo, la memoria en el fútbol a veces es muy corta, y en el caso de Mbappé y el Real Madrid parece que se cumple esa máxima, pues al contrario que Federico, una gran mayoría opina que sería bien recibido por el crítico Santiago Bernabéu. Eso sí, como dice Julian, aficionado del Real Madrid procedente de Colombia, "lo tiene que demostrar con fútbol"

"Yo creo que sí [le perdonarían], en cuanto meta un par de goles se acabaron los silbidos y empezarán aplausos", asegura Mario. "Seguro, con resultados la gente le perdonaría", opina convenido William. Mientras, otros como Jose Ramón, ofrecen una visión más pragmática del 'perdon': Seguro que sí, esto es cuestión de dinero y si al Madrid le va a funcionar [su fichaje] y le va a dar dinero, perdonará todo", sentencia.

¿Un desembolso de millones justificado?

Es la otra clave de su llegada, el desembolso multimillonario que debería hacer el Real Madrid al PSG este verano, o en primas de fichaje el próximo en caso de que llegue como agente libre, pero eso no es problema para una afición deseosa de nuevos 'galácticos' en la capital.

"Lo ideal para el Madrid sería esperar al año que viene que quedará libre, pero como parece que no va a ser así, creo que es un jugador por el que vale la pena hacer un esfuerzo y así lo ha entendido Florentino, asevera David, aficionado y socio del Real Madrid.

Si hay que pagar más, pues bueno, lo vamos a ganar...

"Lo menos que se pueda, claro, pero que venga. Si hay que pagar más, pues bueno, lo vamos a ganar, porque el Bernabéu merece que venga tras la obra nueva", finaliza Alfredo reconectando con la idea de presentar el nuevo estadio junto a una gran figura.

Su llegada al Real Madrid en un futuro es todo un misterio, pero lo que es seguro es que el culebrón Mbappé con el Real Madrid no está viviendo su último episodio en estos días previos a la apertura del mercado de fichajes.