Las jugadoras de Suecia fueron obligadas a mostrar sus genitales en el Mundial de 2011

Nilla Fischer, exfutbolista internacional sueca, desveló en sus memorias publicadas recientemente el desagradable episodio vivido antes del Mundial de 2011. Ocurrió en unas pruebas de género, cuando todas las futbolistas de la selección del norte de Europa fueron obligadas a mostrar sus genitales, revelación que ha llegado hasta la propia FIFA.

"Nos dijeron que no debíamos afeitarnos 'allá abajo' en los próximos días y que le mostraríamos nuestros genitales al médico. Nadie entiende lo de afeitarse, pero hacemos lo que nos dicen y pensamos '¿cómo llegamos a esto?' ¿Por qué nos vemos obligados a hacer esto ahora? Tiene que haber otras formas de hacerlo?", relata la exfutbolista en las páginas de su nuevo libro, I Didn’t Even Say Half Of It (No conté ni siquiera la mitad).

Ese procedimiento invasivo para comprobar sexo de las futbolistas antes de la Copa del mundo de 2011 fue la respuesta a las protestas de Nigeria, Sudáfrica y Ghana relacionadas con las acusaciones de que el equipo de Guinea Ecuatorial incluía hombres. Así, poco tiempo antes del arranque del torneo, la FIFA, estableció la norma que exigía a las federaciones la garantía de que las elegidas son "de un género apropiado".

La respuesta del equipo médico sueco, liderado por Mats Börjesson, fue la realización de inmediato de una prueba descrita con mucho detalle por Fischer en una entrevista con el medio sueco Aftonbladet. "Entiendo lo que tengo que hacer y rápidamente me bajo los pantalones de entrenamiento y la ropa interior al mismo tiempo. El fisio asiente y dice 'sí' y luego mira al médico que está de espaldas a mi puerta. Toma nota y avanza por el pasillo".

Fischer matizó también sus sensaciones durante una prueba que considera "extremadamente extraña" y "poco cómoda", pese a que las jugadoras suecas las realizaron en "un ambiente muy seguro". Detalles que fueron recogidos por la FIFA a raíz de sus declaraciones relativas a un proceso médico poco frecuente, pues se suele realizar con una prueba oral.