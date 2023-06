Fran García regresa oficialmente al Real Madrid

Aunque en este caso en particular el fichaje ya era conocido por todo el mundo desde enero, entre otras cosas por la opción preferente del Real Madrid sobre el canterano que decidieron no ejercer para no perjudicar al Rayo Vallecano, Fran García ya puede presumir de ser oficialmente nuevo jugador del primer equipo blanco.

Con el hashtag #FranIsBack, las redes sociales del Real Madrid han anunciado este viernes el regreso del jugador criado en la 'Fábrica' a la disciplina merengue. Primero fue el comunicado oficial, ese que aún no ha salido sobre Jude Bellingham, y después una serie de imágenes del futbolista para celebrar su llegada al club que el propio futbolista compartió también en sus perfiles.

"El Real Madrid C. F. y el Rayo Vallecano han acordado el traspaso del jugador Fran García, que queda vinculado al club durante las próximas cuatro temporadas. Fran García perteneció a la cantera del Real Madrid desde 2013, donde llegó con tan solo 14 años, hasta el año 2020. Jugó dos temporadas en el Castilla y debutó con el primer equipo del Real Madrid en 2018. El lunes 12 de junio, a las 12:00 h en la Ciudad Real Madrid, tendrá lugar el acto de presentación de Fran García como nuevo jugador del Real Madrid" reza el comunicado madridista.

El defensa ya del equipo blanco comparecerá después de su presentación como flamante nuevo fichaje del Madrid, un premio a la excelsa temporada realizada con el conjunto franjirrojo que, de hecho, le ha valido ser elegido como su mejor jugador de la pasada temporada. El lateral izquierdo era un fijo en el Rayo de Andoni Iraola, con quien disputó los 38 encuentros de LaLiga este curso, en el que ha marcado 2 goles y ha dado 3 asistencias.

Un Rayo Vallecano del que, además, dijo adiós de forma velada unos días antes con un post celebrando ese reconocimiento, pero con sabor a despedida (aunque ya se supiese): "Esto es gracias a todos y cada uno de vosotros por haber estado a mi lado, me habéis ayudado a seguir creciendo y sentirme como en casa desde el primer día. Es todo un orgullo para mí haber defendido la franja".

Fran García es ya, por tanto, el nuevo refuerzo para Carlo Ancelotti en una parcela, el lateral zurdo, donde ha tenido muchos problemas esta temporada. Mendy era titular indiscutible y ahora, por las lesiones, apunta a venta dolorosa. Además, Camavinga dejará de actuar en esa zona del campo salvo, de nuevo, emergencia, y Nacho podría salir también de la Casa Blanca. Así las cosas, la de Fran apunta que no será la única posible llegada al lateral blanco este verano.