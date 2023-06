Endrick despeja las dudas con un gol 'de récord' ante el Barcelona en la Libertadores

Endrick Felipe Moreira de Sousa, actual jugador del Palmeiras con contrato con el Real Madrid, despejó de un plumazo todas las dudas que surgen en los últimos meses en torno a su rendimiento. Lo hizo con un gol para la historia, el que lo convierte en el jugador más joven del Palmeiras en marcar en la Copa Libertadores, en la victoria del combinado brasileño sobre el Barcelona de Guayaquil (4-2).

La joven promesa del fútbol brasileño de apenas 16 años no está disfrutando de sus mejores días como profesional. Son muchos los rumores de su bajada de rendimiento, algo materializado también en las pocas oportunidades que ha encontrado en el primer equipo en los últimos duelos, noticias alarmantes en la capital española.

Sin embargo, el futbolista llamado a seguir los pasos de Vinícius y Rodrygo ha respondido de la mejor manera a la presión, con un gol que le convierte en el futbolista más joven en anotar en la competición continental con el Palmeiras, con apenas 16 años y 321 días, y en el quinto más joven de toda la competición.

Además, el tanto logrado tras cazar un rechace fue todo un acto reivindicativo para el de Taguatinga, pues lo logró a los dos minutos de saltar al campo en los instantes finales del duelo (min. 38 de la segunda parte), una súplica de más minutos tras dos partidos completos sentado en el banco.

"Estaba esperando mi oportunidad, gracias a Dios ha llegado en este partido espectacular. Estábamos perdiendo por 0-2 y conseguimos remontar. No estaba jugando, pero siempre estaba entrenando y siempre hablando con Dios para que me diera una oportunidad. Abel sabe cuando colocarme y he podido entrar y marcar gol", declaró el futbolista al final del partido.