El futuro madridista Endrick defiende a Vinicius Jr: ''Quienes lo critican son tontos"

Endrick, delantero de 16 años del Palmeiras y futura joya del Real Madrid, repasó la actualidad del conjunto blanco y ha elogiado a los que serán sus próximos compañeros a partir de junio del 2024: ''Serán campeones de la Champions League''.

Asimismo, el brasileño ha desvelado que no se pierde ningún partido de la entidad madridista: ''No me pierdo ni uno. Siempre estoy apoyando y animando. Siempre veo a Vini 'destruir' a los adversarios. Contra el Villarreal fue decisivo, aunque no fue suficiente para ganar", sentenció en una entrevista a TNT Sports.

Además, Endrick ha expresado su admiración por Vinicius Jr: "Verlo jugar en es una maravilla. Siempre está feliz, jugando con una sonrisa en la cara. Cuando más le provocan, más rinde. Los que critican a Vini son tontos, porque así juega mejor", añadió.

Por otro lado, el carioca también ha tenido palabras de elogio sobre sus futuros compañeros y Carlo Ancelotti: ''Veo a Rodrygo, Militao y a todos los brasileños. Otro jugador que me encanta es Benzema. Es muy bueno saber que jugaré al lado de los mismos futbolistas con los que juego al FIFA".

Por último, el del Palmeiras ha vaticinado que el conjunto blanco revalidará el título de Champions League en Estambul: ''Creo que el Real Madrid conseguirá ser campeón de Europa y Vinicius Jr será proclamado el mejor jugador del mundo", finalizó Endrick.