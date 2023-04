Mina Bonino contesta a Baena: "Imagina que te preparen para parir un hijo muerto y que te digan que te aprovechas de una desgracia"

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, replicó este lunes al comunicado oficial lanzado por Álex Baena sobre la situación que ha vivido su familia tras la polémica protagonizada junto al futbolista del Real Madrid. En su escrito, Bonino explica las complicaciones que vivió durante su embarazo y reprende al futbolista groguet por la presunta provocación que lanzó a Valverde en el césped.

"Imagínate que cuando tienes 14 semanas de embarazo te dicen que tu hijo no va a nacer, que tiene una trisomia incompatible con la vida, que puedes tomar la opción de abortar. (...) imagínate que te preparen para explicarte que vas a parir a un hijo muerto, y que mientras tanto, las redes sociales me den el pésame porque se rumorea que perdí un embarazo", comienza la explicación de Bonino en un hilo de tuits en respuesta a Baena.

"Imagínate todo eso para que después de haberlo superado te digan que te aprovechas de una desgracia. Me parte el corazón y es verdad. Las palabras duelen más que cualquier golpe y no estoy preparada para tener que vivir esto de nuevo", espetó de forma directa al futbolista, refiriéndose al puñetazo que Fede le propinó en el párking del Santiago Bernabéu.

Hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental

En su escrito, la mujer del futbolista merengue también lamentó los episodios de violencia sufridos por la familia de Baena. "Nosotros jamás incitamos a la violencia, lamento que hayan recibido amenazas, como yo también las recibo, aunque estén fuera de mi alcance. Nunca conté en profundidad lo mal que lo había pasado en dos meses de incertidumbre (...) están abriendo una herida que no está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental"

No quiere revivir de nuevo lo que pasó

"Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol, no todo vale en la vida. Transmito mi dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que pasó y, por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes", señaló en referencia al silencio que ha mantenido estos días el propio Fede.

"Nuestra recompensa es que el embarazo siga bien y JAMÁS nos aprovecharíamos de una situación así. Gracias por entender", recalca Bonino en la conclusión de sus palabras dirigidas a Baena, publicadas apenas horas después de que el futbolista andaluz publicara un nuevo comunicado al respecto.