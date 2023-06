La Isla de Man ha vuelto a confirmar por qué es la carrera más peligrosa del mundo. Durante la última curva de la prueba del Circuito de Tourist Trophy (TT), Raül Torras perdió la vida en un fatídico accidente entre las millas 16 y 17. Con esta muerte, son más de 250 pilotos los fallecidos en la isla de la corona británica.

Por ello, muchos de los pilotos de la nueva generación se niegan a recorrer el peligroso trazado de la Isla de Man. Uno de ellos fue Jorge Lorenzo. El tres veces campeón del mundo de MotoGP siempre se declaró reacio a esta prueba y añadió "que se quita el sombrero ante todos los que han corrido". Otro de los que no aprueban participar en esta prueba es Marc Márquez: "No me gusta la Isla de Man, pero respeto a todos los pilotos que la corren", resaltó el catalán.

Jorge Lorenzo, en la Isla de Man Twitter

Por otro lado, Ángel Nieto, el histórico piloto español que consiguió 13 campeonatos mundiales, sí tuvo el valor de participar en esta carrera (en 1968) que tanto le impresionó desde el primer momento: "Hice una excursión en bici para conocer el circuito y tardé siete horas en volver". Nieto, durante la prueba, comprobó en sus propias carnes la peligrosidad de las curvas de la Isla de Man: "Tuve la mala suerte de caerme y romperme la tibia. Esperé hora y media hasta que me evacuó la ambulancia porque no había una vial como hay ahora", añadió Ángel en una entrevista en 2010.

Para finalizar, Valentino Rossi, otra leyenda del motociclismo, también explicó su mala experiencia cuando participó en 2009: "Da mucho miedo, no me hubiera gustado correr allí" Aún así, el italiano reconoció "lo bonito" que es el circuito tras la vuelta que dio al trazado con el nueve veces ganador de la Isla de Man, Agostini.