La hija de Paco Jémez carga contra Piqué: "Una vergüenza, no me transmite confianza"

Nadia Jémez, hija del entrenador de fútbol Paco Jémez, ha vuelto a poner en el ojo del huracán a Gerard Piqué. La joven, que es influencer de profesión y saltó a la fama por ser concursante de Pesadilla en El Paraíso, publicó un vídeo en su perfil de TikTok en el que ha explicado la mala sintonía que existe entre ambos protagonistas: "No me cae mal, pero es una persona que no me transmite confianza".

"Si una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita, que tendrá más o menos mi edad, y lo deja todo... A mí no me transmite confianza", añadió Nadia sobre lo ocurrido en la relación sentimental entre Shakira y Gerard Piqué. Además, reconoció que no respeta al exjugador del Barça: "No le debo respeto porque no se ha comportado bien con los demás".

Asimismo, la influencer narró ante todos sus seguidores una mala experiencia que tuvo con Gerard Piqué: "Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse todos los semáforos", comentó de forma indignada la hija de Paco Jémez.

"Además, entró a más de 100 kilómetros por hora en un parking y el señor de seguridad le comentó que no podía entrar de esa forma. Piqué le contestó de muy mala manera: ‘Sí, genial. Cómprate un amigo... Yo quería que me sacasen de ahí, no me lo podía creer".

Nadia Jémez nadiajemez / INSTAGRAM

"Una vergüenza. Me hizo pasar una vergüenza... No es una persona que me inspire confianza", añadió una Nadia Jémez que aseguró que "será la primera y última vez" que la hayan visto con esta persona. Para finalizar, agradeció a todos sus seguidores que escucharon de principio a fin esta anécdota porque "tenía muchas ganas de contarlo".