El tremendo cabreo de Alonso con Checo Pérez en la estrechez de Mónaco: "Lo de estos tíos es increíble"

Fernando Alonso sabe que el Gran Premio de Mónaco es una de sus grandes oportunidades para conseguir su ansiada victoria 33. El piloto asturiano está cuajando una gran temporada, pero los Red Bull no se lo están poniendo nada fácil para volver a ser el mejor en la clasificación.

Durante los primeros entrenamientos libres de este viernes, Checo Pérez ha provocado un tremendo cabreo en Alonso. El mexicano permanecía en medio de la pista cuando el de Aston Martin se encontraba en vuelta rápida. Eso hizo que Fernando no pudiese marchar como el quería.

Ante ese contratiempo, Fernando Alonso, como ya viene siendo habitual en él, se mostró molesto a través de la radio. El piloto español no entendía qué hacía ahí su rival y, cabreado, se lo hizo saber a sus compañeros de Aston Martin

"Lo de estos tíos es increíble", comenzó diciendo Alonso. "Lo has hecho lo mejor que has podido", le contestaron desde la escudería. Sin embargo, a él no le calmó ese mensaje y continuó con su rebote.

🤬 "¡ESTOS TÍOS SON INCREÍBLES!"



📻 "Lo has hecho lo mejor que has podido":



🤬 "¡NO ME IMPORTA! Estaré en el medio de la trazada en mis vueltas lentas".



El enfado de Fernando Alonso por radio con el Red Bull de Checo Pérez #MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/iP1YxDJU7t — DAZN España (@DAZN_ES) May 26, 2023

"¡No me importa! En mis vueltas lentas estaré en medio de las trazadas", terminó diciendo Fernando, que finalmente quedó segundo en esa primera sesión con una marca de 1:13.712.

A pesar del cabreo de Alonso, esa situación va a ser habitual teniendo en cuenta que el circuito de Montecarlo es el más estrecho del Mundial de Fórmula 1.