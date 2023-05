LeBron sugiere su adiós de la NBA: "Siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar"

El mundo de la NBA tiembla tras la última eliminación de los Lakers en la final de la Conferencia Oeste ante los Denver Nuggets (111-113). Y no por la derrota angelina en sí, sino por las declaraciones de una posible retirada de LeBron James al finalizar una serie (4-0) que quedará para el recuerdo de las finales: "Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar".

En una noche memorable donde LeBron consiguió 40 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, el 'rey' del baloncesto puso en jaque al mundo del baloncesto con unas declaraciones que no gustarán a los fans de este deporte. James dejó entrever que no tiene nada claro su futuro y la opción de retirarse tras la finalización de esta temporada gana enteros: "Veremos lo que pasa más adelante. No sé, no sé. Tengo mucho en lo que pensar, siendo honesto, tengo mucho en lo que pensar. Ni siquiera he pensado en el próximo año", declaró el estadounidense.

"Fue un viaje bastante guay, aunque no me gusta decir que fue un año exitoso porque no juego por nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera", añadió James sobre la temporada que acaba de finalizar para los Lakers.

LeBron también habló de la conversación que tuvo con Anthony Davis en vestuarios sobre la calidad del equipo de Denver: "Llegamos a la conclusión de que este es uno de los mejores equipos, o el mejor equipo, contra el que hemos jugado en los últimos cuatro años. Jokic no me demostró nada en esta serie. Ya sabía lo grande que era", finalizó el máximo anotador en la historia de la NBA.

El deseo de LeBron

"Necesito saltar a la pista con mi hijo, quiero saltar a la pista con Bronny. O con el mismo equipo o en un partido contra él. No me refiero a que hagamos uno para uno en un partido, pero me encantaría hacer algo al estilo Ken Griffey Sr. y Jr. Sería ideal, sin duda", recalcó 'El Rey' en una entrevista con ESPN. El gran deseo de Lebron James puede ser uno de los artífices que paren una posible retirada tras la finalización de esta temporada, puesto que el debut de Bronny en la NBA se podría dar después del Draft del 2024.