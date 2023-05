Brasil apaga al Cristo Redentor y emociona a Vinícius: "Si tengo que sufrir más para que otras generaciones no lo pasen, estoy listo"

Brasil es Vinícius, ahora más que nunca. Los insultos racistas contra el futbolista del Real Madrid y su férrea lucha contra el racismo en el fútbol español han hecho que su país se vuelque al máximo con él. Muestra de ello es la imagen del icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro sin iluminación alguna como gesto de respaldo al delantero.

Durante una hora, la emblemática estatua tuvo sus luces apagadas como "símbolo de la lucha colectiva contra el racismo y en solidaridad con el jugador y con todos los que sufren prejuicios en el mundo", apuntaron el Santuario Arquidiocesano, que gestiona el monumento, la Federación Brasileña de Fútbol y el Observatorio de la Discriminación Racial en el Fútbol.

El gesto ha emocionado e inspirado al madridista, que a través de sus redes sociales agradeció la iniciativa con un mensaje en el que deja claro que no dará un paso atrás en su denuncia. "Negro e imponente. El Cristo Redentor estaba así hace un momento. Una acción de solidaridad que me emociona. Pero quiero, sobre todo, inspirar y aportar más luz a nuestra lucha", comienza el texto, en el que agradece el apoyo mundial recibido.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta.



Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

"Sé exactamente quién es quién. Contad conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré", señala, antes de finalizar su mensaje con una promesa: "Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir cada vez más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado".

Además, el ministro brasileño de Justicia, Flávio Dino, reveló que Brasil está estudiando si adoptar el principio de extraterritorialidad con Vinícius si considera que las autoridades de España están omitiendo los ataques racistas contra el brasileño. "El Código Penal prevé que, en algunas situaciones excepcionales, es posible aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra brasileños incluso en el exterior", avanzó.