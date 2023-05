Ancelotti denuncia los insultos racistas de Mestalla y se engancha con un periodista

La polémica del duelo entre el Valencia y Real Madrid de este domingo superó todos los límites para Carlo Ancelotti. El entrenador italiano, muy enfadado, no dudó en señalar a toda la grada de Mestalla por los cánticos racistas a Vinícius, una denuncia que le costó un caliente enganchón con un periodista que trató de corregirle en la sala de prensa.

"Un estadio llamando mono a un jugador y el partido no se para. Le he dicho al árbitro que parara, pero me ha dicho que el protocolo es avisar por megafonía. Esto no puede pasar. La Liga tiene un grave problema", denunció un Ancelotti muy cabreado ante los micrófonos de Movistar+ antes de pasar por rueda de prensa, donde sus declaraciones subirían aún más de tono en medio del calor de la polémica.

"Con la tarjeta roja todo el estadio le gritaba 'Mono, mono, mono'. Estoy muy triste. Nunca me pasó algo así. Él es un niño y quería seguir, pero en estas condiciones es muy complicado", reiteró el italiano antes de recibir una corrección que le sacó del tono moderado del que habitúa a hacer gala.

"Como ya ha tenido previamente algún problema con el idioma, le matizo, Mestalla no ha dicho 'mono' en ningún momento, ha dicho 'tonto'. Con el racismo estamos todos, pero si se refiere a unos cánticos del estadio creo que hay una línea que respetar", le matizó el periodista, un detalle que incendió más a Carletto.

No ha parado el partido porque le decían tonto

"¿Por qué ha parado el partido el árbitro? No ha parado el partido porque le decían tonto, ha parado el partido porque ha abierto el protocolo de racismo", respondió el italiano negando con la cabeza ante la insistencia del periodista.

"Me imagino que a usted le interesará explicar bien el razonamiento que está haciendo, que creo que es muy grave, que es decir que un estadio con 46.000 personas hoy ha tenido un ambiente racista. Creo que es una acusación grave y me gustaría que la justificara, porque si es por ese grito ya le digo que 'mono' no era", reiteró el comunicador. Un cruce de palabras que Ancelotti zanjó con contundencia: "Que sea 'mono' o 'tonto' el árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo de racismo y si un estadio le grita tonto no abre el protocolo, hablad con el árbitro", culminó.

El Valencia pide la rectificación de Ancelotti

Sobre las declaraciones de Ancelotti también opinó un representante del club che, el director corporativo del club, Javier Solís, que salió después del partido para mostrar el descontento del club con las declaraciones de Carlo Ancelotti, que en rueda de prensa denunció que Mestalla cantó "mono" a Vinícius y no "tonto".

Deberá pedir disculpas

"Ante las desafortunadísimas declaraciones de Ancelotti en las que ha tildado a toda la afición de racista no lo podemos tolerar. Posiblemente es fruto de un error en el idioma, habrá comprendido otra palabra. Deberá pedir disculpas, de la misma manera que nosotros condenamos los insultos racistas", expresó.

El italiano habló con Vinícius en el descanso

"He hablado con él durante el partido porque el ambiente era muy caliente y muy malo. Le he preguntado si quería seguir. No quería quitarlo porque el ambiente fuera racista. Nunca me ha pasado. Así no", explicó también el entrenador merengue sobre una decisión que le habría permitido ahorrarse una tarjeta roja en los instantes finales.