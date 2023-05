El extraño comentario de Xavi en plena fiesta por la Liga en el Camp Nou: "El entorno barcelonista es cruel y lo he sentido"

Aunque ahora mismo todo parece color de rosas en el Barça, Xavi Hernández se ha encargado de demostrar que no es del todo cierto. Y es que el entrenador del nuevo campeón de LaLiga ha tenido unas desconcertantes palabras sobre el club y su afición tras el encuentro ante la Real Sociedad.

El catalán ha admitido en los micrófonos de DAZN que "el peor momento" de este curso fue cuando sintió "la sensación de que no creen en ti". Y, además, ha afirmado que "es normal que haya críticas, pero el entorno barcelonista es muy cruel muchas veces".

"Te da la sensación de que no se alegran de que la cosa vaya funcionando, sino que se alegran cuando no. Entonces, el entorno barcelonista es cruel en este sentido, y lo he sentido muchas veces, que la gente no se alegra del todo", reiteró el entrenador culé.

El exfutbolista ha asegurado que este título es muy importante para él "porque siempre tienes mucha presión, y más entrenando al Barcelona". "Ha habido mucha crítica hacia mi persona también y bueno, normal, el club es lo que genera. Y las expectativas también de mi persona quizá, en comparación a otros entrenadores que han pasado por aquí", añadió.

Sobre todas esas críticas que ha recibido, sobre todo cuando cayeron en la Champions League, Hernández ha asegurado que él intentaba "no estar al corriente, pero es que es imposible": "Le llega a mis padres, a mi mujer, cuando vas al colegio te llega, vas por la calle, a tus amigos, al 'staff', a los futbolistas... es imposible".

"Yo estoy en mi casa, yo soy de aquí de Barcelona, de Terrassa. Pero estás en tu casa y, cuando estás en tu casa, pues lo sufres y lo vives el triple", subrayó, pero luego describiendo lo "contento" que estaba "de que el Barça está siendo muy competitivo" con él en el banquillo.