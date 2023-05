Fernando Torres, sobre su enfrentamiento con Arbeloa: "Fue un error entrar en esas provocaciones continuas"

Fernando Torres aseguró que fue un error entrar en las "provocaciones continuas" de Álvaro Arbeloa, con quien se enfrentó durante un partido de los equipos juveniles de Atlético y Real Madrid del que ambos son los respectivos entrenadores, pero remarcó que va a "defender siempre" a los suyos "contra todo y contra todos".

"Veo las imágenes y no me gusta lo que veo. No me reconozco en esas situaciones. Creo que no es mi manera habitual de actuar. Reconozco que me equivoqué en muchas cosas. Creo que fue un error entrar en esas provocaciones continuas que veníamos teniendo desde partidos atrás, sobre todo porque dejo a mi equipo sin su entrenador en la prórroga y eso no me permite estar ayudándoles hasta el final", valoró en declaraciones a los medios del club colchonero.

"No me gusta verme así, porque creo que no me representa, no es lo que intento transmitir a los chicos y admito mi error, pero lo que tengo claro es que a los míos los voy a defender siempre. Siempre, contra todo y contra todos", expresó.

"Y cuando veo situaciones que considero injustas voy al frente con los míos y los defiendo asumiendo las consecuencias. Lo que más pena me da es que no se hable del partido que se hizo tanto y todo esto haya ensuciado un poco la eliminatoria", añadió.

"Pero admito ese error. Soy entrenador joven, que quiere aprender y que me servirá para poder mejorar en el futuro, pero con los míos iré siempre hasta el final", abundó Torres, que mantuvo un enfrentamiento con el técnico del Real Madrid juvenil, Arbeloa, durante el derbi de vuelta de la Copa de Campeones en Valdebebas, en el que el Atlético llegó a equilibrar la eliminatoria (0-2), pero se vio empatado por el conjunto blanco en la prórroga (2-2) y fue eliminado.