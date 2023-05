"En mi casa las mujeres no hablan así a los hombres": la frase machista por la que un jugador del Toulouse ha sido apartado

Vuelve a estar en el foco de la polémica el Toulouse, que está viviendo unos días difíciles desde este pasado domingo, cuando cinco futbolistas fueron apartados por negarse a vestir camisetas con los dorsales con los colores del arcoíris para conmemorar el día mundial contra la homofobia y la transfobia. Ahora, la respuesta machista de uno de sus jugadores a la alcaldesa de la ciudad ha provocado que el club decida dejarle al margen.

"En mi casa las mujeres no hablan así a los hombres". Así habría contestado Zakaria Aboukhlal a la teniente alcalde y responsable de deportes del ayuntamiento de la ciudad, Laurence Arribagé, durante la celebración de la Copa de Francia —el Toulouse se proclamó campeón el pasado 29 de abril tras vencer 1-5 al Nantes—, según informó este lunes RMC Sport.

El internacional marroquí respondió así a la funcionaria francesa después de que esta pidiese a los jugadores del conjunto galo que guardasen silencio durante el discurso de su entrenador, Philippe Montanier.

Concluido el acto institucional, Aboukhlal se acercó de nuevo a Arribagé para disculparse por sus palabras. "Ningún problema", aseguró al mismo diario la delegada de Deportes sobre lo ocurrido. "A los jugadores no les gusta que se les pida que guarden silencio de esta manera", añadió.

Pocas horas después de que saliese a la luz esta información, el Toulouse publicó un comunicado oficial en el que informaba de que el delantero "se entrenará apartado del conjunto profesional hasta nuevo aviso, a la espera de los resultados de una investigación interna".

La negativa a llevar los colores del arcoíris

Zakaria Aboukhlal fue, además, uno de los cinco jugadores que no disputaron el encuentro de Ligue 1 ante el Nantes tras rechazar vestir las camisetas con los dorsales arcoíris en la trigésimo quinta jornada con motivo del día mundial contra la homofobia y la transfobia, que se celebra este miércoles 17 de mayo.

"He tomado la decisión de no participar en el encuentro de hoy. Tengo el más alto respeto por cada persona, independientemente de sus preferencias personales, género, religión o antecedentes (...). El respeto es un valor que tengo en gran estima. Se extiende a los demás, pero también a mis creencias personales. Por lo tanto, no creo que sea la persona más adecuada para participar en esta campaña", escribió el futbolista en sus redes sociales.

Moussa Diarra, Fares Chaibi, Said Hamulic y Logan Costa son los otros cuatro futbolistas del Toulouse, que emitió un comunicado recordando "su compromiso con la lucha contra la homofobia y todas las formas de discriminación", que no jugaron el partido.