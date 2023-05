El Parque de los Príncipes ataca a Messi conuna sonora pitada y cánticos para Cristiano Ronaldo

El París Saint-Germain ya tiene la Ligue 1 al alcance de su mano después de una temporada convulsa en todos los sentidos. Eliminados en Champions a las primeras de cambio, los problemas con Neymar y Leo Messi han desestabilizado al club, que ha sufrido para ganar el campeonato francés, y han determinado su errático destino.

Este sábado, sin ir más lejos, golearon al Ajaccio en el Parque de los Príncipes (5-0), pero ni siquiera una exhibición del equipo evitó que el protagonista negativo de la noche fuese el '10' argentino. Después de su viaje a Arabia Saudí sin avisar y de la sanción impuesta por el PSG, levantada después, ni siquiera el perdón público de Messi le ha librado de ser silbado en su propio estadio.

Como demostraron los ultras parisinos la pasada semana, manifestados en la sede del club, están muy descontentos con él. Era el fichaje más importante de su historia, pero como le pasó en sus últimos años en Barcelona, ha sido incapaz de traer la Champions a París. No sólo eso, si no que ha desobedecido directrices del club a pesar de ese vídeo a modo de disculpa, y ha comunicado para terminar que no seguirá más allá del verano en el equipo.

La afición del PSG cantándole a Messi "Cristiano Ronaldo, LO LO LO LO LO LO, Cristiano Ronaldo..." cuando iba a tirar un libre directo.



Esta maravillosa humillación a Messi de su propia afición no la verás en ninguna TV, no sea que el clan Messi les cierre el grifo de millones💸 pic.twitter.com/tBFkMsxPAW — El Inmortal 🇪🇸 (@ElInmortal____) May 14, 2023

Como resultado, el Parque de los Príncipes fue un clamor... contra Messi. En cada acción, sobre todo en el balón parado, protagonizado por el capitán de Argentina, el ruido, los silbidos y los abucheos eran prominentes y se dejaban oír por todo el graderío. El público más joven intentó acallar con aplausos esos reproches, pero fue incapaz.

Era tal el enfado en la grada con un jugador que sienten que les ha fallado en lo deportivo y les ha traicionado en lo sentimental, que incluso recurrieron a mencionar a su 'peor' enemigo, Cristiano Ronaldo. Así, antes de patear un tiro libre, Messi tuvo que escuchar cánticos de "Cristiano Ronaldo, lo lo lo lo lo lo, Cristiano Ronaldo...". La relación entre club, grada y jugador ha llegado a un punto insostenible.