El contrato secreto con el PSG que explica la disculpa de Messi: ¡Iban a despedirle por su viaje a Arabia Saudí!

La relación de Leo Messi con el Paris Saint-Germain está cada vez más rota. El argentino desobedeció las premisas del club y viajó la pasada semana a Arabia Saudí por un tema de patrocinios cuando debería haber permanecido en la capital francesa para entrenar, por no hablar del hecho de haber viajado a un país que rivaliza con Qatar.

Como consecuencia, el club le impuso una sanción de dos semanas sin empleo ni sueldo, y le dejó apartado del equipo. A los pocos días, Messi decidió hablar en un vídeo subido a sus redes sociales el pasado viernes. Un mensaje de 37 segundos poco habitual en el '10', que fue grabado según ha desvelado RMC este jueves por la existencia de un contrato secreto establecido entre el clan del jugador y el club de la capital.

Se trató sin duda de un 'mea culpa' cuidadosamente preparado, después de que Messi viajase sin permiso del club parisino, al día siguiente de la derrota ante el Lorient (1-3), y mientras tenía previsto un entrenamiento al que lógicamente no se presentó. La sanción inicial fue finalmente acortada por buena conducta, y Messi aprovechó para lanzar ese vídeo que fue muy bien acogido por la cúpula del PSG.

El club parisino agradeció el vídeo publicado el pasado viernes por Messi en su cuenta de Twitter. Un mensaje en el que el argentino, de chaqueta negra y camiseta gris, pide perdón. "Pido disculpas a mis compañeros y estoy esperando a saber qué quiere hacer el club conmigo", dijo frente a la cámara, y todo por una simple razón: el PSG había decidido despedir a Messi aun con la temporada por finalizar.

El Paris Saint-Germain habría despedido a su jugador y le habría enviado, siempre según RMC, una citación para una entrevista previa al despido. Eso hizo saltar todas las alarmas en el entorno del atacante albiceleste, que se activó de inmediato para revertir la situación, saltarse el descanso del siete veces Balón de Oro y que pudiese retomar los entrenamientos en el Camp des Loges.

Sin embargo, la carta enviada por los abogados del club fue inequívoca contundente, e hizo muy difícil para los abogados del jugador poder impugnar la decisión. En ella, el PSG detallaba que se perdería el viaje a Troyes (victoria 3-1 del PSG) y esa semana de entrenamientos, y le reprochaba a Messi "su ausencia en los entrenamientos del 1 de mayo pero también varias carencias".

Aun así, la jurisprudencia no va necesariamente en la dirección del PSG, y por eso los abogados de Messi quisieron negociar directamente con el club parisino para que su cliente retomara las sesiones colectivas. La amenaza contra Messi funcionó, porque los servicios del club y el clan Messi decidieron redactar un contrato privado.

En concreto, se trató de un acuerdo validado por ambas partes: la 'Pulga' se disculpaba y el PSG lo aceptaba de vuelta en los entrenamientos, sin mencionar los partidos. El clan del delantero llegó a temer en su momento que el club no cumpliera su palabra al escuchar el vídeo y finalmente no dejarle acceder a las sesiones en Saint-Germain-en-Laye, pero no fue así. Messi volvió a entrenar, y el PSG presumió de ello, aunque su imagen ni siquiera figure ya en sus tiendas oficiales.