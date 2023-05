Giannis, ¿fracaso u oportunidad?

Giannis, Gasol, Nadal y Alcaraz lo tienen claro: en la pista, como en la vida, cada error es una oportunidad para mejorar. Y en un mundo que aspira a la perfección, que ansía la gratificación inmediata y etiqueta el fallo como fracaso, alguien tenía que alzar la voz. Los Milwaukee Bucks de la NBA cayeron en los playoff, pero la lección la dio Giannis Antetokounmpo, baloncestista del equipo, cuya reflexión se llevó el aplauso de todo espectador. A todos nos convenció. Porque revalorizar el error es una necesidad al alza. Él así la reclamaba: "Cada año trabajas hacia una meta. No siempre ganas. Hay días buenos, días malos. Son pasos hacia el éxito. No fracasos". Y no es el único. Pau Gasol corroboraba su mensaje: "No se puede ganar siempre, y esto no es un fracaso, sino pasos hacia el éxito". El entrenador Toni Nadal afirmaba que "la derrota forma parte del juego". El tenista Carlos Alcaraz lo demuestra cuando, al fallar en la pista, ni se enoja.

Giannis proseguía: "No existe el fracaso en los deportes". Ni en la pista ni en la vida, me atrevo a añadir. El fin último no debe ser ganar partidos, títulos u otro tipo de reconocimiento. La motivación debe ir más allá. Giannis lo deja claro: el éxito consiste en "ser mejores, desarrollar buenos hábitos" para "jugar mejor". El triunfo es desarrollar habilidades para dar pasos que te acerquen a tu objetivo; para crecer y convertirte en una mejor versión de uno mismo. Lo importante no es quién he sido sino quién quiero ser y cómo conseguirlo.

"Qué importante es este mensaje", añadía Gasol. Que no se quede sólo en la pista y que aterrice en nuestras vidas. Construyamos una cultura donde consideremos los tropiezos como oportunidades de aprendizaje. No lancemos mensajes polarizados tipo se gana o se pierde. Pasemos del inamovible no a un todavía no: un no en transición. Alejémonos de la gratificación inmediata: enfoquémonos en el proceso y disfrutemos de él.

No puedo. Jamás lo lograré. Fracasaré. ¿Frases familiares? Automatizadas son dinamita lanzada contra nosotros mismos. Un error te indica que el camino que estás pisando no es el adecuado. Te invitan a replantearte tu próxima jugada. El error no es el error. Prejuzgarlo, temerlo y paralizarnos por miedo a caer en él: ése es el error. La diferencia radica en nuestra actitud para perseverar y aprender a afrontarlos.

¿Cómo mejorar? Con coraje para identificarlos, ¿cómo pulirlos sin atreverse a reconocerlos? Escuchando de manera receptiva las críticas constructivas para corregirlos. Con humildad para aceptar nuestras limitaciones y pedir ayuda cuando sea necesario: hasta los mayores profesionales necesitan una red de apoyo en la que confiar. Pero al final, tú das los pasos y tienes una gran capacidad de automotivación para enfocarte en el progreso y no en el error.

Éso es lo que Giannis sugiere al lanzar la pregunta de si los años en que Michael Jordan no ganó ningún campeonato "fueron un fracaso". No caigamos en excusas o quejas: actitud pasiva y nada resolutiva. Sin sucumbir a las expectativas ajenas; los Bucks eran los máximos favoritos pero no por ello su error es mayor. Con disposición para la reinvención y, como Giannis declaró, construir "nuevos hábitos". Sin evitar el sufrir, "sentir el dolor" para digerirlo y seguir con más fuerza, como el mismo jugador declaró.

Desafiemos nuestra forma de pensar sobre el fallo pero, sobre todo, la de actuar frente a él. Evitemos el perfeccionismo y la presión. Démonos una oportunidad para mejorar y sumar, no sólo puntos al partido sino en nuestra vida y en la de los demás.