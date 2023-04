La profunda reflexión de Antetokounmpo sobre el fracaso tras caer eliminado de los playoff de la NBA: "Son pasos hacia el éxito"

Este miércoles, los Milwaukee Bucks cayeron en los playoff ante los Miami Heat, lo que supuso la cuarta victoria de la serie para estos últimos, ante las única que ha conseguido el equipo de Giannis Antetokounmpo. Sin embargo, el gran protagonista fue el griego por una profunda reflexión sobre el fracaso que hizo en rueda de prensa.

Un periodista le preguntó al jugador si creía que esta temporada estaba resultando ser "un fracaso" por los desastrosos resultados que está cosechando su equipo. Él no dudó en compartir su opinión al respecto y se está llevando el aplauso de todos sus seguidores.

"¿Tú consigues un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cada año que trabajas es un fracaso? ¿Sí o no? No, cada año trabajas para conseguir algo, para conseguir una meta: un ascenso, cuidar de tu familia...", explicaba Giannis.

El jugador afirmaba que "no es un fracaso, son pasos hacia el éxito". Además, cogió a uno de los jugadores más míticos de la NBA, si no el que más, para ejemplificar su opinión: "Michael Jordan jugó 15 años y ganó seis campeonatos. ¿Los otros nueve fueron un fracaso? ¿Eso es lo que me estás diciendo?".

Antetokounmpo, que cree que "es una pregunta equivocada", afirmaba que "no hay fracaso en el deporte. Hay días buenos y días malos, algunas días triunfas y otros no. De eso trata el deporte: no ganas siempre".

Ante tal reflexión, el jugador no dudó en aclarar que "no quería hacerlo personal" con el periodista. "Me preguntaste lo mismo el año pasado y no estaba con la mentalidad correcta para responderte", terminó confesando.

Esta reflexión ha llegado precisamente en el peor momento de Milwaukee, que era favorito y ha terminado siendo eliminado de los playoff por Miami Heats, equipo que es octavo cabeza de serie de una conferencia.

A pesar de compartir su opinión sobre el fracaso, Antetokounmpo terminó reconociendo que esta ha sido la "peor postemporada" del equipo: "Podías ver que ellos estaban jugando con mucha energía, mucha pasión, todos juntos, haciéndolo duro para nosotros... Creo que nos precipitamos un poco, siendo honesto".