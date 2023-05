Javier Tebas, sobre el posible regreso de Messi: "Algunos dicen que vamos a hacer la manga ancha, pero no entraremos"

El posible regreso de Messi al FC Barcelona ha provocado que tanto LaLiga como sus aficionados estén en vilo por lo que pueda pasar, sobre todo porque para que se efectúe tienen que cuadrar cuentas y cumplir con el Fair Play financiero, algo que ahora mismo no hacen.

Ahora ha sido Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien se ha pronunciado al respecto. "Aquí no se mira si es para Messi o Mbappé. Se mira lo que tienen, lo que les queda y lo que pueden hacer", ha afirmado sobre la situación financiera del club blaugrana.

"Algunos dicen que vamos a hacer la manga ancha. Un club para incorporar jugadores o tiene un equilibrio presupuestario, que el Barcelona tiene que hacer un esfuerzo... O la norma del 40%. Ahí hay que encajar lo que quieran hacer. No vamos a entrar. Si le entran siete jugadores, siete. Si no, uno", ha añadido.

Tebas ha dejado claro que le da igual quién sea el jugador al que quieren inscribir y que lo harán siempre y cuando cumplan con las normas. Sin embargo, no cree que tengan problema en inscribirle porque piensa que "el Barça va a vender jugadores por importes buenos porque su plan va a ir por ese camino".

Recientemente ha salido a la luz que desde el Barça se están planteando jugar en otra liga europea si finalmente es sancionado por el 'caso Negreira'. "Ellos decidirán si quieren jugar fuera. Si quieren ingresos, tendrán que jugar 'bolos' (fuera de España) para ingresar. Si es para tener menos pérdidas, me parece bien. LaLiga la jugaría, hablan de fechas de Champions, porque legalmente es imposible que no jueguen en España ni en otra liga", ha opinado sobre ello.

Sin embargo, ha afirmado que "en el Barça nadie contempla no jugar la Champions la próxima temporada" y ni ellos pueden "decir que no estarán" porque no depende de ellos.