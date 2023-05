La extenista Sofya Zhuk, ganadora de Wimbledon Junior con 15 años, ha anunciado su salto a la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans, un nuevo giro a su profesión como modelo que ya le costó un aluvión de críticas en el momento en el que decidió colgar la raqueta.

"No habrá desnudos, así que no se emocionen demasiado, pero habrá algunas cosas interesantes", escribió a sus más de 127.000 seguidores de Instagram en una historia en la que Zhunk comunicó su inicio en la plataforma de contenidos para adultos por suscripción.

Esta decisión tomada por la que un día fue la gran promesa del tenis mundial supone toda una 'terapia de choque' contra el calvario que ya sufrió cuando decidió salir de las pistas: las críticas en redes sociales. Y es que la propia Zhuk denunció entonces, cuando cambió el tenis por el modelaje debido a una severa lesión de espalda, cientos de comentarios ofensivos en una de sus publicaciones en 'topless'.

"No entendí cuál era el problema. Publiqué una foto ¿y qué? Cuando comparto algo, no intento enviar ningún mensaje. Solo estoy publicando una foto que me gusta. Pero cuando compartí esa foto recibí una avalancha de mensajes. Normalmente no me preocuparía por ellos, pero esta vez fueron muy agresivos", dijo entonces la rusa afincada en Miami en una entrevista con el medio RT.

"Creo que la gente simplemente no puede aceptar que me he encontrado fuera del tenis, que puedo vivir feliz sin deporte y sin hundirme en la depresión", rinsistió una tenista que llegó a ser denominada como 'la nueva Maria Sharapova'.

Una dolorosa retirada

En el momento de su retirada, Zhuk explicó que el motivo de su adiós no era otro que una grave lesión en la columna que le producía un dolor insoportable. "Mi cuerpo no absorbe bien las proteínas y los discos de mi columna están por todos lados. Me he hecho resonancias magnéticas que muestran que la firmeza de mi columna es el equivalente a una persona de 50 o 60 años", desarrolló sobre una lesión tan avanzada que ningún médico aceptó tratar.

Durante su tiempo en la élite, la extenista logró escalar hasta el puesto 116 del ránking WTA, sumó 123 victorias -por 66 derrotas- y acumuló más de 400.000 euros en premios. Su último partido fue el duelo de primer ronda de Wimbledon 2019 ante Varvara Lepchenko, en el que cayó derrotada en sets corridos.