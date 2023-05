Alcaraz, de Madrid al cielo: "Aspiro a ser uno de los mejores de la historia"

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Open de Madrid otra vez dispuesto a revalidar el título que ya consiguió en el pasado curso. Tras el encuentro disputado ante Khachanov, el murciano se ha mostrado orgulloso y feliz del trabajo que está realizando.

"Es un dato muy bueno por mi parte, quiere decir que estoy manteniendo un nivel alto en cada torneo que voy, es algo que trabajamos y un objetivo que tenemos, el de intentar no jugar uno a un nivel y el siguiente a otro, de momento lo estoy consiguiendo", ha asegurado en rueda de prensa.

Para él son clave los entrenamientos, en los que "hay que mantenerse concentrado esas dos horas para mantener la intensidad de nivel y sobre todo mental. Cada minuto de entreno cuenta y en cada partido hay que estar concentrado en todo momento".

Alcaraz lleva ya 117 victorias, lo que es motivo de satisfacción para él: "Diría que este es mi segundo año o que llevo dos años y medio, y el haber jugado ya tantos partidos y haber ganado esa cantidad, es un orgullo. En poco tiempo me he consolidado en el circuito, he jugado grandes partidos, por momentos increíbles, y todos me han hecho aprender y crecer muy rápido".

Uno de los movimientos clave de Alcaraz es la dejada, en la que "confía mucho" y que ha sido trascendental para ganar a Khachanov: "En ciertos momentos la he usado porque no veía hueco, Karen estaba jugando a gran nivel y con viento en contra es más difícil de desbordar de fondo. Es lo que hemos intentado jugar a favor, pero también ha sido más por bloqueo mental que por estrategia".

El murciano también ha opinado sobre lo que Giannis Antetokounmpo dijo sobre el fracaso. "Depende de ti cómo te lo tomes, yo me lo tomo como una manera de seguir aprendiendo. No hay que dejar de dar pequeños pasos adelante, lo importante es cómo te vas a tomar esa caída para levantarte más fuerte, hay que tomarse esos fracasos como algo positivo", ha recalcado.

Quizá esa mentalidad le ha ayudado para pensar muy alto para querer convertirse "en el mejor tenista de la historia". "Soy muy ambicioso, no quiero perder ni a las canicas. Creo que no me voy a cansar de ganar, vivo el día a día, me encanta jugar al tenis y soy un chico ganador, sé que eso no va a pasar", ha afirmado.