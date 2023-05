Juan Carlos Navarro, sobre la pelea del Real Madrid-Partizán: "Fue patético, las sanciones se han quedado cortas"

Una semana después de la pelea entre los jugadores del Real Madrid y el Partizán de baloncesto, algunas personalidades importantes del deporte siguen pronunciándose sobre ello. Ahora ha sido el mítico Juan Carlos Navarro, que actualmente es el director de la sección de esta modalidad en el Barcelona.

En el programa Tu dirás de RAC1, el exjugador ha afirmado que "lo que ocurrió en Madrid fue lamentable. No puede pasar ni dentro ni fuera de una pista, fue patético. Se fue de las manos y no puede volver a pasar".

Por lo ocurrido, la Euroliga ha castigado a Yabusele, quien mostró una actitud más violenta en el incidente, con cinco partidos de suspensión. También Punter, Lessort y Deck han sido sancionados con dos y un partidos. Y para Navarro estas "sanciones han quedado un poco cortas".

Además del Real Madrid, el Barcelona también se encuentra concentrado en avanzar en la Euroliga, por lo que el director no quiere saber nada aún de la renovación de Sarunas Jasikevicius, su entrenador: "Ahora no toca hablar de la renovación de Saras. Estamos metidos de lleno en la Euroliga y lo haremos cuando haya pasado la Final Four. Él está contento y yo también. No hay prisa. Él mismo nos ha dicho que ya hablaremos más adelante".

Otro de los temas de los que ha hablado es de los posibles recortes de cara a la próxima temporada. "Como todo el club. Pero aún así, hemos hecho un equipo competitivo. Y si el próximo año hay más, intentaremos hacerlo mejor en otras condiciones, pero siempre con un equipo para estar arriba", ha explicado.