Lobato aclara el 'roce' con Alonso: "No pasa nada, nos llevamos muy bien, se ha montado un lío por una tontería"

El GP de Azerbaiyán no solo dejó 'roces' en la pista, también fuera de ella, y en ambos espacios estuvo involucrado Fernando Alonso. El asturiano tuvo pique con Sainz en la sprint, y a raíz del mismo tuvo un segundo encontronazo con Antonio Lobato, mítico narrador de Fórmula 1 y amigo del bicampéon mundial. Ya guardada la bandera a cuadros que hondeó en Bakú, el periodista ha realizado unas declaraciones este lunes en las que ha suavizado el 'conflicto' con Alonso.

Todo comenzó tras la carrera, cuando Alonso lanzó un irónico mensaje ante los micrófonos de Dazn, emisora en la que comenta Lobato. "Estoy contento, muy contento", contestó de manera escueta ante el micrófono con un semblante excesivamente serio para lo que acostumbra a mostrar para la retransmisión en España, como si no quisiera contestar. "A ver lo que depara el futuro, pero ahí en el plató tendrán otra opinión y otros intereses. Pero yo estoy contento", continuó el asturiano, antes de marcharse de la zona de entrevistas.

Lobato no tardó en captar el dardo de Alonso, e inmediatamente explicó el porqué de las secas declaraciones de asturiano. "Creo que ese mensajito sé por quién va. Hemos tenido una pequeña discusión por Whatsapp por una historia. ¿Distinto punto de vista? Sí, nada de otro mundo, son cosas habituales de Fernando, que te lanza la 'pullita' en plan broma desde la distancia, nada grave. Son distintas formas de opinar en algunos temas", indicó el presentador.

Este lunes, tras la resaca de otro espectacular fin de semana del 'Gran Circo', el narrador ha respondido a algunas preguntas en el programa 'A Diario' de Radio Marca, entre ellas a una relativa a ese roce con su amigo Fernando Alonso. "Es muy divertido esto, un poco surrealista, porque se ha montado un lío tremendo y es una tontería porque creo que no conocéis a Fernando y él es así. Nosotros hablamos e intercambiamos opiniones y a veces estamos de acuerdo y otras no, a veces discutes, no es la primera ni la última, habrá mil más".

Lobato: [Alonso]Te manda un mensajito en un momento en el que quizás no tenía que haberlo mandado

También ha querido explicar detalladamente el momento en el que Alonso compareció de manera cortante ante los micrófonos de Dazn: "El es así de bromista, y te manda un mensajito en un momento en el que quizás no tenía que haberlo mandado porque se ha enterado toda España. Pero es una coña, nos llevamos muy bien, son muchos años ya, se ha montado un lío por una tontería", sentenció.