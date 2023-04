Así fue la revancha de Alonso con Sainz tras la polémica del sprint: adelantamiento bestial para rozar el podio

Fernando Alonso se ha cobrado este domingo en Bakú su particular venganza de Carlos Sainz, con quien protagonizó un pequeño encontronazo en la carrera al sprint este sábado cuando el madrileño le cerró la puerta mientras el asturiano trataba de adelantarle.

El incidente provocó un intercambio de declaraciones en los medios. "Me llevó contra el muro en la curva 2, lo que ha sido algo sorprendente", dijo el bicampeón, llegando incluso a sembrar la duda de si su compatriota merecía sanción. "Es lo que hay", contestó el piloto de Ferrari tras explicar que "me he intentado hacer lo más ancho que he podido en pista".

En la carrera definitiva, Alonso se tomó la revancha de la acción con un adelantamiento espectacular que sorprendió a Sainz. Fue en la decimocuarta curva, poco después de que se marchase el Safety Car.

Fernando le ganó el interior a su compatriota en la recta de entrada a la curva 6 y en el giro terminó de consumar la pasada. Cuando Carlos quiso reaccionar, ya era demasiado tarde, pues el asturiano estaba por delante.

El madrileño intentó devolvérsela cuando Dirección de Carrera indicó que ya se podían activar los DRS en las zonas indicadas, pero 'Magic' ya le había sacado la ventaja suficiente para que ni siquiera este sistema, que da más velocidad punta a los monoplazas, fuese suficiente para alcanzarle.

Así terminaron la carrera: Alonso, cuarto, pisándole los talones a un Leclerc que supo mantenerle a raya para subirse al podio; Sainz, quinto, conteniendo el empuje de un Hamilton a punto de darle caza.