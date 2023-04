El Barça hace historia ante el Chelsea y jugará su tercera final de Champions consecutiva

El Barça Femení sigue haciendo Historia en mayúsculas. Gracias al empate de este jueves contra el Chelsea (1-1) en el Spotify Camp Nou, en la vuelta de las semifinales de la Champions League femenina, y al 0-1 de la ida en Stamford Bridge, el conjunto culé estará en la final de Eindhoven, la tercera consecutiva y la cuarta en los últimos cinco años para las blaugranas.

No pudo haber fiesta completa porque las de Jonatan Giráldez no pudieron ganar, y tampoco fue éste el partido del regreso de Alexia Putellas tras casi 10 meses de lesión, aunque sí estuvo en el banquillo para alegría del respetable catalán y del fútbol español en general. Pero hubo festejos, y merecidos, porque el Barça fue superior en el global de la eliminatoria y estarán en la final. Otra más.

Caroline Graham Hansen es el nombre propio de esta semifinal, con su golazo en la ida y su tanto en este duelo de vuelta en un Spotify Camp Nou con más de 72.000 almas remando a favor de las azulgranas. Pero la noruega, a falta de la doble Balón de Oro Alexia, fue la mejor y la jugadora clave que permitió empezar a soñar con Eindhoven.

Es la cuarta final en cinco años, la tercera consecutiva. De las tres anteriores, las blaugranas ganaron en 2021 al Chelsea, precisamente, en Goteborg (4-0), pero perdieron las de 2019 y 2022 ante el Olympique de Lyon, en ambas ocasiones. Ahora, en los Países Bajos, buscarán el segundo título continental, ante Arsenal o Wolfsburgo, que empataron a 2 en la ida y se ven las caras el próximo 1 de mayo en la vuelta.

Con este empate, eso sí, se rompió la racha de 18 partidos ganados de forma consecutiva en casa en la Women's Champions League. Y eso que el Barça, salvo en los minutos finales cuando el Chelsea fue con todo arriba buscando la prórroga, fue mejor en su feudo. El empate no puede considerarse injusto del todo, pero sí en cierta medida, porque el Barça tuvo más ocasiones y el Chelsea gozó apenas de una clara, la del gol.

En el 8' se le anuló un tanto a Hansen por mano, pero la noruega no falló a su cita con el gol en estas 'semis' en el 63', con un gol que llegó en una jugada rápida iniciada en campo propio con conducción excelente de Aitana Bonmatí, asistida de primeras y con mucha clase por Mariona Caldentey. Aitana no soltó el balón hasta regalar con precisión el gol a Graham Hansen, cuyo disparo lo intentó rechazar Carter, sin fortuna.

Ese 1-0 encarrilaba todo, pero el Chelsea reaccionó rápido. Cuatro minutos después, en una contra del Chelsea en la que el VAR no apreció falta previa, Sam Kerr recibió en carrera y su intento de globo lo desvió bien Sandra Paños, pero el rechace le cayó a Guro Reiten, que marcó a puerta vacía. Primera jugada con disparo a puerta de las 'blues'. Y apenas una de dos, con disparo final de Cuthbert en el 80'.

Poco más hizo un Chelsea que, con Pernille Harder como refresco, sí logró encerrar al Barça en su área durante unos minutos de nerviosismo. Pero lo cierto es que los minutos finales y el descuento volvieron a ser blaugranas. Geyse, que también salió desde el banquillo, no atinó a rematar un pase de la muerte y Salma Paralluelo puso a prueba a la meta rival Berger, que desvió a córner su tiro raso.

Faltó eso, un segundo gol, para que se viniera abajo el Camp Nou. Eso y que Alexia Putellas hubiera podido jugar tras su lesión, tras casi 10 meses de sufrimiento fuera del equipo. La capitana deberá esperar, pues no era partido para arriesgar con la 'The Best'. Alexia volverá al equipo en la Liga F mirando a ser protagonista en esa final de Eindhoven, en la que el Barça Femení intentará escribir otra página dorada en su historia.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 1 - CHELSEA, 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA FEMENÍ: Paños; Torrejón (Crnogorcevic, min.73), Paredes, Mapi León, Rolfö; Walsh (Engen, min.60), Aitana Bonmatí (Geyse Ferreira, min.84), Guijarro; Graham Hansen, Oshoala (Paralluelo, min.60) y Mariona Caldentey.

CHELSEA: Berger; Périsset (Rytting Kaneryd, min.81), Mjelde, Eriksson, Carter; Leupolz, Cuthbert, Reiten (James, min.76); Kerr, Fleming (Harder, min.75) y Charles.

--GOLES.

1-0. Min.63, Graham Hansen.

1-1. Min.67, Reiten.

--ÁRBITRA: Esther Staubli (SUI). Amonestó a Reiten (min.18) y Cuthbert (min.90) en el Chelsea.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 72.262 espectadores.