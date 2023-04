ENTREVISTA

El apellido Fernández Ochoa es uno de los más queridos en España. Una familia de extraordinarios deportistas que han logrado éxitos inimaginables para nuestro país en un deporte con tan poca tradición –deportiva, al menos– en España como el esquí. Paco fue el que abrió el camino y su hermana Blanca (eran ocho) el que lo continuó, aunque su final fue mucho más trágico.

En honor a ella, y para que lo que le sucedió no se repita, su hermana pequeña Lola –también olímpica, en Los Ángeles 1984, pero que vio truncada su carrera por una lesión– creó la Fundación Blanca, que ahora estrena el documental ‘El viaje. La medalla de la salud mental’, para concienciar sobre un problema tabú en la sociedad actual.

¿Cuál es el objetivo de su Fundación?El objetivo de la Fundación es apoyar al deportista, sobre todo cuando se retira. Pero para poder apoyarle en ese momento, hay que hacer una especie de seguimiento, hay que estar apoyando el deportista cuando están activo, cuando se empieza a plantear que se va a retirar y sobre todo en el momento de la retirada, no el momento de la retirada, el día después de la retirada. Es fundamental que tengan apoyo de todo tipo, tanto psicológico como laboral, apoyo de formación en muchos deportistas que se retiran y no tienen estudios y entonces intentar echarles un cable, sobre todo laboralmente. La pata más importante de la Fundación es la parte de la salud mental, dar un buen apoyo psicológico.

Son muchos los deportistas que comentan que no han llegado preparados a ese momento, al de la retirada.Los deportistas que tienen una carrera larga, pues a lo mejor sí que se empiezan a plantear que después de unos Juegos Olímpicos , por ejemplo, llega el final. Pero es que hay muchos deportistas que se rompen una rodilla, como en mi caso. Yo me rompí una rodilla en unos Juegos Olímpicos y se te acaba tu ilusión, se te acaba tu mundo. Estuve 3 años sin hacer deporte, tres años sin esquiar, hundida. Hundida porque me acuerdo que veía a mi hermana Blanca, que seguía en activo, con un nudo tremendo y llorando porque yo no estaba allí.

Hay muchas veces que el deporte es muy duro porque te da una lesión complicada y te aparta. Es como a un cirujano que le amputen una mano y que no pueda al día siguiente operar. Hay veces que sí, que te da tiempo. Hay deportistas que sí que les da tiempo a ir pensando en una retirada. Tenemos un ejemplo de nuestro queridísimo Rafa Nadal, que yo creo que él ya sí que se está planteando el momento, está eligiendo sus torneos, pero ya sabe que le queda poco. Pero es que hay deportistas que es de la mañana a la noche. Hay muchos que también lo tienen que dejar porque no tienen medios para seguir entrenando o no tienen medios para financiarse sus proyectos, sus carreras, sus competiciones, porque el deporte no es solo que vemos, lo bonito, los que ganan y los que triunfan en la tele. Detrás hay mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo.

¿Cómo se prepara a casos así, de deportistas jóvenes, para ese momento entonces?Pues nunca lo han hecho hasta ahora. Un deportista tiene un entrenador físico, un entrenador técnico, un fisioterapeuta, y en el staff tiene que haber también un psicólogo. Pero un psicólogo no solo que te prepare para las grandes competiciones tipo de Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Su labor tiene que ser también para cosas que a un deportista le preocupan. Imagínate que de repente tus padres se divorcian y tú estás en pleno periodo olímpico y tienes que entrenar y eso te descabala.

Los deportistas son muy jóvenes, es gente que tiene 18 o 20 años y que además están como una burbuja, cualquier cosa de fuera les afecta mucho. Tener un apoyo psicológico es fundamental, pero insisto, no solo para que rindan el máximo en una competición, tienen que tener apoyo psicológico porque el día a día de un deportista es muy duro, requiere mucho esfuerzo, requiere renunciar a muchas cosas, requiere no tener amigos, o irte de tu lugar de confort. Hoy en día, todavía hay federaciones que no tienen psicólogo. De las 62 federaciones, no hay más de 15 que tengan psicólogo y solo para, insisto, determinados momentos puntuales, para que rindan más en una competición impresionante. No, el psicólogo tiene que estar día a día.

Muchas veces, cuando un deportista se retira, pasado al olvido y no sabemos todo lo que sufren cuando se retira.Nosotros somos ocho hermanos y seis hemos sido olímpicos. En mi familia tenemos el abanico entero. El que triunfó y fue happy, mi hermano mayor Paco, que es verdad que nunca tuvo problemas laborales y fue una persona que también tenía un don de gentes muy especial. Luego tengo el caso extremo, que es mi hermana Blanca, que no quería ser reconocida porque el tema de la salud mental se le desembocó a lo bestia cuando se retiró. Pero luego tengo hermanos, yo entre ellos, que hemos llegado a ser olímpicos, hemos corrido campeonatos del mundo, hemos está en el equipo nacional muchos años y somos 'los hermanos de', y con un orgullo tremendo. Pero nadie sabe quién es Luis, ni Juan Manuel, y han sido campeones de Europa.

Hay mucha gente que, sin llegar a nada, ha entrenado lo mismo que un medallista, pero no todo el mundo llega. Aunque entrenes más, tienes que tener también ese touch de suerte.

Un caso extremo como el de su hermana Blanca es un síntoma de que hay que cuidar al deportista.Nosotros al principio, cuando falleció Blanca, fue todo muy duro, y fue una tragedia tremenda, y entonces nos metimos un poquito como las tortugas, en una carcasa, no queríamos sacar la cabeza. Yo lo hice incluso hasta por vergüenza. Vergüenza de... ¿cómo una familia, con lo que nos queremos, con lo unidos que estamos, con lo que nos quiere la gente, que lo demostraron cuando buscaron a Blanca en la sierra, que se volcó toda España con ella... cómo nos puede pasar una cosa así?

Al principio era una sensación de no querer contarlo. "Blanca tiene un accidente", decíamos. Entonces ya cuando pasó el duelo, cuando hemos pasado el duelo, lo he entendido, porque a mí también me ha costado como hermana entenderlo. Y cuando por fin lo he entendido, he dicho bueno, pues que esta tragedia se convierta en algo bonito. Lo que le ha pasado a mi hermana Blanca tiene que servir para que no le pase a nadie más, pero no solo a deportistas.

El evento (la presentación del documental) lo hemos hecho con deportistas porque creo que son los ídolos y que una persona que nos esté viendo y que de repente vea que su gran ídolo, que puede ser Edurne Pasaban, o Ruth Beitia, o Carlos Sainz, que sepan que han tenido también problemas psicológicos que han tenido que recurrir a un psicólogo, yo creo que es fundamental. Lo que estamos haciendo ahora nosotros es hablar. Todos tenemos amigos o un familiar que lo está pasando mal y hasta ahora eran era un poquito tabú.

¿Se está perdiendo ese miedo?Creo que sí, se está perdiendo el miedo a ese estigma. Nos falta mucho, pero creo que sí con actos como el nuestro, con tantos anuncios y tanta gente que ha contado sus dramas, como el nuestro con Blanca, ayuda. El nuestro ha sido la tragedia más dramática que yo he tenido y creo que hablarlo va a ir muy bien.

¿Qué nos vamos a encontrar en el documental?Hemos elegido a 15 deportistas de renombre y ellos nos han contado momentos de crisis que han pasado. En el documental hay una periodista deportiva que nos cuenta desde el punto de vista mediático lo importante que sois la los medios de comunicación. Cuando ganas te ponen en primera página, pero luego hay veces que sois muy crueles.

Para enterrar somos muy rápidos en España.Eso es de ser españolito (risas). También una psicóloga deportiva y una psiquiatra que hablan de que los deportistas son muy jóvenes y que se les somete a unas presiones tremendas. Este documental va de eso, de hablar de la salud, pero con el objetivo de que la sociedad vea que sus grandes ídolos han pedido ayuda.