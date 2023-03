Almudena Cid: "Creo que ha llegado el momento de mi felicidad" La exgimnasta se confiesa en 20minutos

Frente al escaparate de la papelería, siempre mirando al suelo -muchos flashes y comentarios ajenos hirientes- Almudena tuvo un capricho por primera vez en mucho tiempo. Entró y se llevó la libreta. Comenzó por una primera frase tan deprimente como sanadora: "Me rompí". Ha pasado el tiempo, se fue la oscuridad, y la libreta ha madurado en casi 300 páginas bajo el título Caminar sin punteras, donde esta leyenda de la gimnasia española explica su reconstrucción, pegando cada pedazo de su vida y olvidando un pasado y una persona de cuyo nombre no quiere acordarse.

¿Cómo está?Puedo decirte que muy bien, emocionalmente estable, que ya es mucho decir.



Al leer su libro, no está claro si ha disfrutado o sufrido más en la vida...Afortunadamente empecé a escribir el libro en pleno dolor, si fuera ahora el comienzo sería muy diferente. Es importante porque creo que se ve una evolución, un cambio y una esperanza.

Soledad, rechazo, dolor, disciplina, inseguridad, conflicto aparecen constantemente... ¿cuánto ha experimentado cada cosa?

Creo que son cosas que han estado presentes siempre en mi vida deportiva, y creo que lo sorprendente es que se ha replicado en mi vida personal, y eso no me lo he esperaba. He tenido que hacer un análisis muy grande de cómo aprender. En el deporte sabes el camino, pero en la vida personal confundí el esfuerzo con el sacrificio y no me di cuenta, empecé a gestionar mi vida con el mismo sentido de la vida: me decía 'no pasa nada, esfuérzate; no pasa nada, sacrificate, que luego vendrá la recompensa'. Y te das cuenta de que en ese camino se ha ido toda tu esencia. Lo que he hecho es recuperarme para volver a elegir lo que quiero vivir.

¿Si mira atrás ha sido feliz?

Uffff. Creo que en mi inocencia he sido feliz, pero ahora reescribo el relato y tengo que tener cuidado, porque he hecho muchas cosas que creía que me hacían feliz, pero quizás no me estaba escuchando suficiente, estaba idealizando lo que yo quería conseguir. Ahora que lo he identificado, sé qué patrón no tengo que volver a elegir.

¿Ya se quiere un poco más?Sí, definitivamente. Tengo que escucharme más y aunque en ese momento duela un 'no' o un 'nunca más', tengo que priorizarme y no pensar que pasar por encima de eso va a traerme algo positivo.



¿No es la gimnasia un deporte 'injusto'? Cuatro años de esfuerzo máximo, horas y horas de sacrificio y basta un segundo que se caiga una pelota para que todo se vaya al trasteSí, es una enseñanza de vida. A veces la pelota se va, aunque te hayas esforzado mucho para que no se vaya. De repente, la relación se acaba, por mucho que hayas trabajado para que no se acabe. Es un reflejo de la vida. Es que tenemos una idea de que si trabajas y te esfuerzas cumplirás tus sueños, y no es así. Mis sueños han ido cambiando. Yo sí he notado que he madurado en muchos aspectos de mi vida pero no en todos, porque no he tenido tiempo.



Almudena, a corazón abierto

¿De qué se arrepiente más por tanto sacrificio que ha hecho en su carrera deportiva?

De haber dejado a mi familia. La abandoné, crecí lejos de ellos y hay momentos que ya no son recuperables. Te desarraigas y confundes tus raíces, tu sentimiento de pertenencia. Y no sabes cuál es. Yo a mi familia evité contarles muchas cosas que me pasaban, algo que he desarrollado también en mi vida personal. Me he callado demasiado.

¿Qué cosas le pasaron que no contaba?

Episodios de soledad infinita, de que solo vales por lo que generas y no por lo que eres. Al final crees que tu familia también te mide por eso. Competir con una rodilla rota o con el corazón roto, pasar por esos traumas... ha sido muy duro. Crees que nadie va a conocer tu dolor porque no lo he gritado nunca, no lo he compartido, tenía que ser fuerte y yo soy vulnerable, como todo el mundo. Pero eso al final termina saliendo y tiene una consecuencia que a mi me ha llevado a hacer mucha terapia. Cosas como el rechazo de la Federación durante 8 años no han sido en balde.

¿Se siente identificada cuando escucha estos casos de trastornos físicos, mentales o alimentarios en las niñas gimnastas?Sí, los he rozado. Cuando no controlas necesitas controlar y cuando tienes un revuelo emocional tan fuerte y no sabes ordenarlo porque no tienes las herramientas, pues eres una niña, de repente buscas sistemas de control. Yo siempre cuento que comía chuches a escondidas. Me las guardaba para que no me las pillaran en los registros y mi padre me hizo un doble fondo en el cajón para que no me las encontraran al registrar nuestras habitaciones. Esas acciones de rebeldía para mi eran muy chungas. Yo además lo hacía adrede, me comía un paquete de galletas para luego entrenar más duro, me lo imponía: 'Te lo has comido, pues ahora te callas y te entrenas.' Yo lo provocaba.



¿Registraban sus habitaciones?Claro, y de repente en el comedor aparecían montañas de chucherías y preguntaban de quién era cada cosa. Si estabas fuera de peso un kilo, no cenabas, solo fruta y yogur, si era medio kilo, media cena. Y además eras señalada delante de todo el grupo porque ves quién no cenaba o tenía media cena.



¿Eso es disciplina o maltrato?

Yo creo que era falta de conocimiento, porque no podemos medir lo que se hacía entonces con lo que se hace ahora. Antes se creía que el sistema soviético y búlgaro era el mejor y lo implantaron aquí, y a nivel de entrenamientos sí, pero a nivel de pedagogía no era el más idóneo.

Son métodos más basados en el miedo...Es que el miedo es una forma de control y esto se aplica en el deporte. Cuando amenazas, das un premio y te lo quitan... el miedo es constante. Cuando la gimnasta deja de tener ese miedo por el técnico... ahí llega el problema. Al menos yo pude encontrar un entorno saludable. El miedo te ayuda a conseguir resultados a corto plazo destrozando a la persona.

Pero son métodos que en España se han impuesto en ocasiones, como en el caso de la sincronizada...Sí, y afortunadamente ahora hay un podcast sonoro de estas nadadoras, y es maravilloso como ahora aquellas mujeres pueden hablar. Todo es cuestión de tiempo. Cuando tu vida cambia, empiezas a tener la capacidad de ordenar lo que pasó. El mero tintineo de las pulseras de Anna Tarrés las aterraba, ya sabían que venía. Es tremendo.



FOTOS: JORGE PARÍS





¿Sigue soñando con aquella época?Tengo sueños recurrentes en los que no llego a la competición, no puedo hacerme el moño o todas me dan la espalda, mis compañeras y mi entrenadora, y creo que ahora tiene mucho sentido.

¿Qué sintio al conocer el caso de Larry Nassar, el depredador de EEUU?Primero me horrorizó, porque yo sí que he convivido con gimnastas sumisas.



¿Hasta ese punto?El abuso sexual es un estadio más, como una vuelta de tuerca, pero es que el maltrato verbal ya es suficiente. Yo afortunadamente me he librado de técnicos así, pero los he visto. He visto a entrenadoras llegar a los entrenamientos bebidas o fumando. Afortunadamente ha cambiado. Cuando este caso salió me impactó cómo salió a la luz, porque fue porque él hizo unas declaraciones que a una gimnasta le molestaron, y esto empezó a generar un eco que provocó lo que provocó, movilizó a 300 gimnastas que estaban calladas, silenciadas. Imagínate que sistema, que terror había fuera del tatami. Crees que el sistema es mucho más fuerte hasta que te rebelas, y dices que no. Eso es lo que me pasó a mí con la Federación. Yo me retiro y la federación que me hace un homenaje es la internacional, no la española.

¿Qué tal es su relación actual con la Federación?Es cordial, porque creo que lo que pasó no es personal. Yo fui superguerrera de 2000 a 2008, porque llegó un momento en que tuve fuerza. Me metí en un programa de patinaje, lo gané y me vi con fuerza para hablar de lo que me pasaba. Me reunieron en una mesa y les dije: "¿Vais a seguir puteándome?" y me dijeron, el presidente y la entrenadora: "¿Qué podemos hacer?" y les respondí: "Simplemente dejarme trabajar en paz". Y ahí como que se calmaron un poco.

Deja la gimnasia y...

Lo pasé muy mal. Hay un periodo de transición que, aunque lo hayas meditado mucho, lo pasas muy mal. Lo siguiente no te lo explica nadie, lo vives: de repente ya no tenía el deporte para defenderme, ya no tenía un porqué para vivir por algo, una entrenadora para que me dijera qué hacer el día siguiente... Es un abandono por todos los lados y esto no se puede explicar. Y tampoco tenía beca y me decía: "¿Y ahora de qué vivo?".

¿No daba para vivir la gimnasia?Tuve suerte porque tuve marcas que me ayudaron, como fui tan trangresora. Rompí barreras en la gimnasia, alargando la carrera, demostrando que se puede tener un cuerpo de mujer en el tapiz, teniendo pecho, culo y no pasaba nada. Como fui muy pesada esto cambió un poco la visión y trajo marcas.



Cuenta que cuando se convirtió en actriz de teatro se sintió una impostora, mirando siempre esas dos butacas vacías. ¿Sobre el escenario se sintió más liberada o ahogada?

Pero eso tiene un porqué. Yo no estaba entonces para ofrecer mi talento, estaba fuera de mi y sentía que no era mi forma de enseñar mi trabajo, porque siempre me he exigido un diez. Estaba abatida y subía al escenario diciendo 'no me aplaudáis, porque no estoy a la altura'. No iba con ganas, pero fue una herramienta transformadora. Luego ya me dije, 'menos mal que tenía el teatro para liberar mi dolor'.

¿Tan cerca estuvo del abismo?

Muchísimo, pero ahora soy muy feliz.

¿En qué momento se reconstruye?

Cuando me paré delante de ese escaparate de la librería. Yo cogí un apartamento cerca del teatro para poder ir rápido, mirando al suelo, para cubrirme de la prensa, tuve que gestionar muchas cosas. Un día me paré allí, compré la libreta y por fin dejé de mirar al suelo.

¿Ya sabe lo que es el amor?Sí que lo sé, ahora.

Pero en aquella época algo de amor habría, fueron muchos años...Sí, pero fue un amor confundido, más centrado en darlo todo, no en recibir. Yo tenía que demostrar constantemente que podía darlo todo.

¿No recibía nada?

Siempre había un 'no' para todo, constantemente, y de repente había un 'sí'. Yo el amor lo he sentido, de la familia, de los amigos, de los que supieron dármelo. Y el amor que ahora ya siento por mí. He aceptado mi inmadurez para gestionar todo lo referente al amor de pareja. No pasé por esa etapa universitaria en la que vas aprendiendo. Ahora me pasa que cuando conozco a alguien que se anticipa a mis deseos o me calma en malos días... no me fío, lo veo extraño y amenazador. Ahora pienso que el amor también es esto, que alguien me cuide. Creo que ha llegado mi momento de la felicidad. Creo que si no me hubiera visto tan devastada tras la ruptura, tan perdedora, no hubiera sido posible. Mi futuro había estallado y a partir de ahí vi que era libre para dar el paso que yo quisiera

Al abrir los ojos reacciona hacia su ex con indignación, enfado...Tristeza por cómo acabó todo. Yo creía que era maestra en los cierres y en esto no lo fui, porque no dependía de mi, evidentemente. Tengo la sensación de que había perdido y ahora me doy cuenta de que no. Me doy cuenta de que con la ruptura, al final, he ganado. A él ya lo he perdonado.



¿Sigue temiendo romperse?Creo que si me vuelve a pasar algo parecido, porque esto no se va a repetir, espero, el destrozo al menos durará menos tiempo. Creo que esto ha sido una enseñanza de vida. Yo nunca voy a olvidar el momento más doloroso que he pasado, cuando sentí que ya no valía para nada y no tenía futuro ni merecía estar aquí. Pero aquello ya pasó. Soy feliz.

CRÉDITOS