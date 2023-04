La espinita de Joaquín con la selección y su reproche a Luis Aragonés: "No se portó bien conmigo"

Joaquín Sánchez, leyenda del Real Betis, anunció este miércoles su retirada del fútbol profesional a los 41 años. El de El Puerto de Santamaría puso fin a 23 años de carrera profesional de los que solo mantiene una espinita clavada, pero una de las que duelen, su salida de la Selección Española por la puerta de atrás antes del estallido de la generación de oro del fútbol español.

Así lo recordó recientemente en una de sus últimas apariciones televisivas, en las que no dudó en reprochar la actitud del seleccionador que tomó esa decisión, Luis Aragonés. "No se portó todo lo bien que se tenía que haber portado conmigo, no por el trato, sino porque me debería haber llamado para decirme lo que pensaba y por qué me dejaba fuera de la selección".

Esas fueron las palabras de un hombre que jugó toda la fase clasificatoria para la Eurocopa de 2008 - primer gran éxito de la Roja que dominó el fútbol mundial-, pero que fue descartado en el último amistoso antes de la lista definitiva sin una explicación clara.

Y es que, tras 51 partidos repartidos entre el Mundial de 2002 -en el que falló el penalti decisivo ante Corea del Sur-, la Eurocopa de 2004, y el Mundial de 2006, además de amistosos y clasificatorios, no fue escogido para formar parte de ese nuevo grupo de jóvenes que celebró los éxitos más grandes de la Roja.

"Yo era de una generación de transición entre los Luis Enrique, Raúl, Salgado, Helguera y lo que venía después como Iniesta, Cesc, Torres o Villa (...) Me dolió más que no hablara conmigo que el hecho de dejarme fuera, me dolió mucho tras siete años en la selección. Fue una putada, encima luego van y ganan los mamones", explicó sobre esta cuestión en una entrevista publicada por el diario El País.

El bonito detalle de Marchena

En esa misma entrevista, Joaquín confesó el bonito detalle de uno de sus compañeros en La Roja y en el Valencia, Carlos Marchena, que sí estuvo en esa Eurocopa. "Recuerdo un mensaje de Marchena después de ganar a Alemania en la final: 'Esta Copa también es tuya", me dijo.