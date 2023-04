El presidente del Barcelona, Joan Laporta ha dado explicaciones este lunes sobre el caso Negreira, los pagos millonarios que el club hizo durante varios años al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Durante más de dos horas, Laporta ha ido desgranando punto por punto la situación. Frase a frase, este es el resumen de su comparecencia.

-"El barcelonismo está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio reputacional. Son afirmaciones difamatorias que no tienen nada que ver con la realidad".

-"Lo que queremos es ganar, pero nos gusta mucho el cómo, el hacerlo jugando bien. No nos gusta hacerlo con ayudas arbitrales. Tenemos detractores. Hay veces que nos han hecho pagar lo de ser más que un club. Y ahora vuelven. Ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça siga siendo un club de referencia en todo el mundo".

-"El FCB no ha realizado nunca ninguna actuación que tuviese como finalidad o con intención el alterar la competición a fin de tener una ventaja deportiva a favor".

-"La Fiscalía no ha podido demostrar que los pagos hechos a las empresas relacionadas con el señor Negreira pudieran influir en las designaciones arbitrales ni en los resultados deportivos. No lo han podido hacer porque no era posible".

-"El objeto preciso de la polémica es el asesoramiento técnico arbitral hecho por personas con una trayectoria en el mundo del fútbol y en el mundo de los estamentos arbitrales. Eso no constituye en sí mismo nada ilícito. Y mucho menos algo ilícito en lo penal".

-"Este asesoramiento lo hemos hecho de manera clara, con transferencias bancarias, que han quedado registradas en los libros y que han pasado las inspecciones fiscales pertinentes. Eso lo puedo decir por los años 2003 a 2010, en los que yo estuve".

-"Una cosa es el asesoramiento técnico y otra que personas se hayan aprovechado. En ese caso, el FCB sería víctima, sería persona perjudicada".

-"Las acusaciones se deben probar ante un tribunal de justicia. Vivimos en un estado de derecho que tiene entre los principios más básicos, el de presunción de inocencia. Una presunción que, en este caso, a nivel mediático, el Barça no ha tenido. Ha sido condenado y linchado sin juicio. Nos han condenado antes de juzgarnos".

-"El señor Tebas ha tenido una actuación irresponsable y le pido que acabe con esa incontinencia verbal".

-"El Barcelona no ha cometido ningún delito. Prestaban un servicio documentado en la contabilidad del club. Queda claro que en la asistencia de estos servicios no hay un delito de corrupción deportiva".

-"Quiero hacer referencia a la presencia de un club, por su cuenta, como acusación particular en el juicio. Un club que dice sentirse perjudicado. Un club que siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales. Se ha considerado el equipo del régimen. Por su proximidad al poder político, económico. Creo que merece la pena recordar que durante 7 décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Durante 70 años, las personas que designaban a los que tenían que impartir justicia en el terreno de juego, eran exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez".

-"Hago un llamamiento al barcelonismo para estar más unido que nunca, para que no nos desestabilicen".

-"Los instigadores de esta polémica quieren apropiarse del club y destruir uno de los elementos identitarios más potentes de Cataluña: el Barça. No soportan que el Barça represente una catalanidad abierta al mundo".

-"Agradezco el posicionamiento responsable y prudente del presidente de la RFEF, el señor Rubiales; también el del presidente del Consejo Superior de Deportes, el señor Franco; y del presidente de FIFA, el señor Infantino. No se han apuntando al linchamiento".

-"En mi último año de mandato se incrementó el pago. Estos pagos se incrementaron porque hubo más servicios de scouting porque hubo más competiciones deportivas. Había más informes a un precio de mercado".

-"El prestador principal del servicio era el hijo del vicepresidente del CTA, que no tiene ninguna capacidad de alterar resultados... nos encontramos en una situación que era un servicio heredado. Consideramos que era interesante tener esa información".

-"El Barcelona nunca ha pagado por tener una ventaja deportiva".

-"Tengo el convencimiento de que los presidentes que me han sucedido no han comprado árbitros ni influido en árbitros. Estos dineros se han pagado por unos servicios".

-"No estamos ahí porque esté el Madrid o la Juventus. Estamos en la Superliga por convicción propia. Esto no depende de que se personen en la casa. Es cierto que no me ha gustado que se personen en la causa. Pero no quiero hablar más de este tema porque si no luego dirán que no quiero hablar del caso Negreira y que lo reduzco todo al enfrentamiento Barça-Madrid".