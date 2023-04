Dani Sordo, abatido tras las muerte de su compañero Craig Breen: "Que alguien me despierte de esta pesadilla..."

AFP via Getty Images

El mundo de los rallies se encuentra en completo estado de shock después de conocerse la muerte de Craig Breen, piloto de Hyundai en el Mundial de Rallies (WRC), en un accidente mientras practicaba para el Rally de Croacia de la próxima semana.

Hyundai Motorsport confirmó y lamentó su fallecimiento a través de un comunicado, y las reacciones del mundo del motor no se han hecho esperar. Sin embargo, hay una figura que se encuentra probablemente más afectada y conmocionada que el resto, y ese es Dani Sordo.

Los pilotos español e irlandés eran compañeros de equipo para la marca coreana, y se iban turnando en el tercer Hyundai i20 N Rally1 a la hora de correr en distintas pruebas del Mundial WRC, mientras que Neuville y Lappi eran hasta el momento los pilotos permanentes. Por eso, el cántabro no pudo ocultar sus sentimientos y publicó una foto de Breen en su perfil oficial de Instagram con un texto desgarrador.

"Que alguien me despierte de esta pesadilla… No puedo creer la llamada de hace unas horas… diciendo que nos dejas para siempre… Estoy en Alemania para mañana poner a punto tu coche de Croacia!! No es posible! Vaya palo! Descansa en paz Craig, AMIGO!! Se te quiere mucho y lo sabes! ❤️❤️ Mucho animo a los familiares y amigos" escribió Dani Sordo en recuerdo de su compañero.