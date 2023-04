Paola García: "Quiero ser la mejor karateka de la historia"

Paola García Lozano (Almendralejo, 2006) es una joven prodigio del karate español, que con apenas 17 años y compitiendo todavía en categoría júnior ha sido capaz de ganar un oro europeo en kata individual en categoría absoluta, apenas hace un mes, en su debut. El talento lo lleva en la sangre, ya que su hermana Marta fue campeona mundial sub21, y ella apunta ahora a heredar y sobrepasar el enorme legado de Sandra Sánchez y de Damián Quintero, responsables legendarios de haber elevado el estatus del karate en nuestro país. Sin embargo, esa carga no parece pesarle.

De hecho, lo que más llama la atención de ella son varias cualidades que exhibe tanto en el trato personal como sobre el tatami: una confianza y seguridad total y absoluta en sus capacidades, casi abrumadora; una cabeza increíblemente bien amueblada pese a su corta edad; una humildad inusitada para alguien de su talento; y una naturalidad impropia también de alguien tan joven.

En total, acumula cuatro medallas continentales hasta el momento: una en categoría cadete, otras dos en categoría júnior, y esta última en Guadalajara frente a los mejores del continente, y tiene entre ceja y ceja ser campeona del mundo cuanto antes, consciente de que su progresión ahora mismo no tiene límites.

P: ¿Cómo se vive y se gestiona el tremendo éxito que está viviendo siendo tan joven?R: “No te lo puedo describir con palabras. El último campeonato fue alucinante, lo viví con muchísima intensidad, disfruté muchísimo cada momento desde que supe que podría representar a España a nivel absoluto. Mis entrenadores y familiares lo que más me decían era que disfrutase, y que el resultado si tenía que venir, bienvenido sería. Como era mi primer campeonato en la categoría absoluta, lo que tenía que hacer era mostrar todo mi trabajo, disfrutar en el tatami, y ese objetivo principal por el que yo quería competir lo conseguí al cien por cien. Después ya vi que mi trabajo también gustaba y daba sus frutos”.

P: De todas sus medallas hasta la fecha, ¿Cuál es la más especial?

R: “Cada torneo tiene lo suyo. El primero fue muy especial por ser el primero, aunque fue el año del covid y no pude tener a nadie allí conmigo. El segundo reforzó ese primer oro de Finlandia, era la prueba de que podía estar entre las mejores; el de Chipre fue el primero en el que tuve a toda mi familia, tanto a mis padres como a mi hermana, que son un pilar fundamental para mí. Gracias a mi hermana empecé en el deporte y en el karate, y tenerla allí en la grada me hizo muy feliz. Aun así, este último quizá es el más significativo porque veníamos de tener 7 años a Sandra Sánchez en lo más alto, y la federación confió en mí y mi trabajo, y fue una forma de hacerles ver que estoy ahí y mi trabajo puede ser igual de bueno”.



Paola García sonríe durante la entrevista con 20 Minutos. Jorge Paris Hernández

P: Ha mencionado la inspiración que le supone su hermana, ¿Cómo influyó en usted para decidirse a ser karateca?

R: “Mi hermana estuvo compitiendo en el más alto nivel, fue campeona del mundo sub-21 y ya lo dejó, ahora es entrenadora con competidores de un nivel muy alto, y gracias a ella fue por lo que empecé en este deporte. Iba todos los días a acompañarla al gimnasio, y hasta que me dejaron entrar estuve allí insistiendo. Siempre digo lo mismo: todo hermano pequeño lo que quiere hacer es lo que hace su hermano mayor, así que si ella hacía karate, allí iba yo, si ella hacía otra cosa, allí iba también”.



P: ¿Le ayudó también a tomar la decisión de mudarse, siendo menor de edad, a Madrid?

R: “Al final, nos gustaba de verdad y veíamos que teníamos futuro en esto e intentamos buscar otros medios para seguir mejorando, necesitábamos seguir compitiendo a un nivel más alto, entrenar con otra gente, y dimos el paso de movernos a Madrid. Todo eso se lo debemos a mis padres, que nos han dado la oportunidad de vivir todo lo que estamos viviendo, la vida de nuestros sueños”.



"Todo hermano pequeño quiere hacer siempre lo que hace su hermano mayor. Ahora estamos viviendo la vida de nuestros sueños".

P: ¿Cree que podrá superar a su hermana? ¿Tienen ‘pique’ entre ustedes?

R: “Nos lo solemos decir de broma. Mi hermana llegó a ser campeona del mundo, lo dio todo de ella, la tengo como ejemplo en sus resultados y en su esfuerzo para conseguir todo eso, como vivió con tanta intensidad todas sus oportunidades… No me obsesiono con un resultado porque ella fue campeona del mundo, no hay nada más dentro del karate, pero es verdad que tengo como ejemplo la disciplina que ella tuvo y ese tesón por el que disfrutó tanto y lo vivió tanto”.



P: Ya que menciona el conseguirlo todo en karate, ¿Se le ha empezado a comparar ya con Sandra Sánchez? ¿Cómo se lleva algo así?R: “Esas comparaciones han llegado. Eres la siguiente a Sandra… Todos esos comentarios llegan y son normales, hay que aprender a gestionarlos y yo creo que lo hice de una manera muy buena. Yo no creo que sea sucesora de nadie, estoy creando mi propio camino y entrenando para tener la mejor carrera deportiva posible, no me gustan las comparaciones. Sandra es un referente para todos, no sólo para mí, para todos los deportistas del mundo, no sólo karatekas. Como mi hermana, es un ejemplo de disciplina, de darlo todo por conseguir sus objetivos, pero ella vivió su carrera deportiva de una forma brutal y yo estoy viviendo la mía, intentando ser mejor a nivel personal y deportivo sin intentar ser mejor que nadie. A la única persona que quiero superar y entreno por superar es a la Paola de ayer”.



La campeona de Europa practica una de sus katas individuales. Jorge Paris Hernández

P: Hay un logro que, por desgracia, no podrá optar a conseguir salvo que vuelvan a cambiar mucho las cosas: el oro olímpico. ¿Qué opinión le merece la decisión del COI de excluir el karate de los Juegos Olímpicos tras Tokio 2020?R: “Sinceramente, no puedo llegar a entenderlo. No hay ninguna explicación razonable que nos hayan dado por la que nos hayan sacado del ciclo olímpico. No lo entiendo, aunque es verdad que quizá hay cuestiones por mejorar dentro de nuestro deporte, pero no es razón para sacarnos de los Juegos Olímpicos. Hemos visto a Sandra y a Damián, y lo hemos visto tan cerca los que venimos detrás que, de un año para otro, ese sueño de poder vivir por y para el deporte nos lo han quitado, nos lo han arrebatado como quien no quiere la cosa".



P: Entonces, ¿Ve al COI revirtiendo esa decisión?R: “Yo espero que sí, aunque tienen que hacerlo desde arriba, las federaciones española y mundial. No sé si va a ser posible, ojalá que sí y luchemos algún día por una plaza olímpica, porque el karate es un deporte que aporta muchos valores, mucha disciplina, y aunque pueda haber otros más espectaculares, se merece estar en los Juegos Olímpicos”.



"De un año para otro, nos han arrebatado el sueño de poder vivir unos Juegos Olímpicos".

P: ¿Cómo lleva el haber tenido que salir de casa para perseguir su sueño y dejar atrás a sus padres, sus amigos y su vida en casa?

R: “Todo esto te hace madurar antes de tiempo. Vives cosas que quizá deberías vivir más adelante en tu vida, pero yo lo he dejado todo y lo he dado todo para dedicarme al deporte al cien por cien. Evidentemente sigo mis estudios porque son muy importantes, dejé a mi familia en Extremadura y vivo en Madrid, pero estoy disfrutando de cada día de mi vida, soy muy feliz haciendo lo que hago, estoy llevando la vida que siempre me ha gustado vivir, además me está yendo muy bien, no te puedo decir lo contrario, lo voy a disfrutar al máximo, aunque esto es gracias a mis padres que me lo han permitido. Gracias a ellos empecé a ir a Madrid y a competir a un nivel muy alto, y ahora he tenido la posibilidad de venirme a Madrid. Tienes que madurar mucho antes, y dejar otras cosas a un lado”.

P: Más allá del entrenamiento y la competición, ¿Cómo es su vida social?R: “Vida social (se ríe) la justa, pero lo que hago lo hago disfrutando, con amigos también, entonces no me importa que esa vida social que tienen todos los jóvenes se me reduzca. Es malo reducirlo al 100% aunque debas estar centrado, son desconexiones que vienen muy bien”.



Paola García, durante la charla con 20 Minutos. Jorge Paris Hernández

P: ¿Se puede, o más bien, le gustaría poder vivir del karate? ¿Qué alternativas de vida maneja como plan B?R: “Es muy difícil vivir del karate, ojalá, sería más sencillo si somos olímpicos, y ahora más que antes con la visibilidad que se nos ha dado para medios y patrocinadores. Aun así, aunque tuviese esa certeza, a mi me gustaría estudiar criminología y seguridad, es un sueño que siempre he tenido desde pequeña en el ámbito académico, y ahora mismo estoy en 1º de Bachillerato y me queda un año más de sufrimiento (se ríe). Estoy disfrutando muchísimo, no me cuesta nada levantarme temprano, ir a entrenar, luego ir a clase, volver a estudiar y entrenar, no me cuesta, disfruto del día a día, lo veo como una suerte y una oportunidad, no como un trabajo. Estudiar es importante porque no sabes lo que te va a deparar el futuro. Por eso, personalmente, me gustaría ser policía, algo que siempre me ha gustado, así que esos serían mis objetivos a nivel profesional”.



P: ¿Qué cree que le depara el futuro? ¿Piensa mucho en ello, es usted de hacer planes a largo plazo?

R: “No me gusta pensar en el futuro, mira cómo me ha cambiado la vida en estos últimos meses. Quiero seguir viviendo este deporte como lo hago, con intensidad y pasión, que es lo realmente importante para realmente conseguir tus objetivos. Si no disfrutas de lo que haces, por mucho que entrenes muchas horas, no vas a conseguir esos objetivos o no vas a ser igual de feliz. Yo quiero seguir siendo feliz con lo que hago, y el único techo que me pongo es el momento en el que no me de felicidad lo que estoy haciendo. Lo demás, hasta que consiga todos los objetivos que tengo en mi cabeza, y siendo feliz y disfrutando, no me voy a poner ningún techo. Ninguno.

"Quiero seguir siendo feliz con lo que hago y disfrutándolo, y mientras lo haga, no me voy a poner ningún techo. Ninguno".