Así es una kata de Paola García, campeona de Europa de karate

La karateca española Paola García, de apenas 17 años, es la estrella emergente más deslumbrante del panorama mundial del milenario arte marcial de origen japonés. Ya domina con puño de hierro su categoría, todavía júnior, pero mientras sigue mejorando va tan sobrada de talento y energía que también ha podido proclamarse, apenas hace unas semanas, campeona de Europa de kata individual en categoría absoluta.

Un oro que le supo a gloria, pero que únicamente ha servido para acrecentar su hambre por mejorar y superarse en cada entrenamiento, en cada campeonato, en cada kata que realiza. Así lo demostró durante su entrevista con 20 Minutos, y así lo confirmó después cuando deleitó a la redacción del periódico con una de sus katas favoritas al aire libre, 'Kururunfa', una de las que exhibió en la final del Europeo. Espectacular, sobrecogedora e imponente.

Karate para no iniciados

Además, Paola tuvo la deferencia de parase a explicar de su propia boca los conceptos básicos sobre las reglas, normas, categorías y estilos que caracterizan al karate, para que los neófitos en la materia puedan comprender el funcionamiento de este arte marcial que llegó a ser olímpica en 2020 en Tokio, donde Sandra Sánchez, la gran referente de Paola García, ganó una medalla de oro histórica.

"El karate está dividido en dos ramas. Los katas, lo que yo hago, que son una serie de técnicas preestablecidas que nosotros nos aprendemos, en los que hay muchísimos (más de 100) y varios estilos: los más conocidos son Shito-Ryu, que es el que yo practico, Goju-Ryu, y Shotokan. Dentro de cada uno tenemos muchísimos katas, esas técnicas preestablecidas que nos aprendemos, entrenamos e intentamos mejorar cada día a través del kihon (perfeccionamiento de los movimientos básicos y ejercicios elementales)".

"Después está el kumité, un combate como el que te puedes imaginar en taekwondo, donde puedes utilizar todas esas técnicas de pierna y brazo. Tienes tus tácticas, aunque no puedes hacer todas las técnicas dentro del karate, se usan las más útiles para ese combate. Hay katas por equipos y kumité por equipos, y luego está el bunkai, que es la aplicación de esas técnicas que hacemos en el kata. No es una pelea porque ya te lo sabes y lo haces con tus tres compañeras, como una simulación".

"Los katas aquí en España son más conocidos por Sandra Sánchez y Damián Quintero. En kumité tenemos grandes deportistas como Laura Palacios o María Torres, aunque no llegaron a ese nivel de reconocimiento social porque no llegaron a los Juegos Olímpicos, que nos dieron esa necesaria visibilidad al karate".

Laura Palacios, Sandra Sánchez... y Carolina Marín

Para Paola García, su referente y gran ídolo está claro. Sandra Sánchez es la mejor karateca de la historia de España, y todo un ejemplo de "lo que debe de ser para cualquier deportista por cómo ha vivido y transmitido su pasión por el deporte, antes y ahora en su retirada", aunque ella huye de comparaciones y prefiere trabajarse su propio camino y forjar su propia historia.

Sin embargo, otras karatecas como la mencionada Laura Palacios también han marcado a la joven campeona, porque comparte con ella el amor por el karate y su profesión soñada, policía: "Ha habido una persona, Laura Palacios, que me ha inspirado mucho. Gran deportista y policía, pudo compaginar ambos mundos súper bien, la ayudaban mucho, tenia muchas posibilidades y disfrutaba de ambas cosas a la vez. Creo que lo podría hacer bien y podría ser buena deportista y policía".

Además, a Paola García no le gusta o le atrae sólo el karate, lo que ha generado en ella otra figura a la que admirar, Carolina Marín: "Siempre he estado ligada al deporte, desde pequeña, a todo tipo de deportes, porque nos lo han inculcado mis padres y a nosotras nos ha encantado. No teníamos ningún problema en salir de karate e irnos a gimnasia, a fútbol, a natación, no teníamos ningún problema…".

"Hay un deporte que me encanta, no sólo por el deporte si no por la persona que lo práctica: el bádminton y Carolina Marín, un referente para mí en todos los ámbitos de la vida. Me encanta como persona y como deportista, la veo trabajar de una manera tan profesional que es algo que todos los deportistas tenemos delante como un sueño. Ella siempre ha sido para mí un referente, además de Sandra".