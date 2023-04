Iga Swiatek se pronuncia a favor un veto a los jugadores rusos como el de los alemanes tras la Segunda Guerra Mundial

La polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, aseguró que el tenis debería haberlo hecho mejor, mandando un mensaje más fuerte prohibiendo jugar a rusos y bielorrusos, y comparó la situación actual con cuando los alemanes, italianos y japoneses estuvieron suspendidos tras la Segunda Guerra Mundial.

La polaca afirmó que no es la culpa de los atletas la situación en Rusia, pero aclaró que el deporte es también muy importante porque es "usado como propaganda".

"He leído que después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, como los japoneses y los italianos, no pudieron jugar, y creo que una política similar ahora hubiera demostrado al Gobierno ruso que no vale la pena", dijo Swiatek en la cadena británica BBC. "Sé que es una parte pequeña, porque solo somos atletas, pero creo que el deporte es muy importante y siempre se ha usado como propaganda", sentenció.

Wimbledon fue el único torneo en no permitir la entrada de jugadores rusos y bielorrusos, lo que le costó fuertes sanciones económicas, de hasta 2 millones de euros, por parte de los grandes organismos del tenis. Este año, el tercer Grand Slam de la temporada ha dado marcha atrás y permitirá jugar a los tenistas de estas nacionalidades siempre y cuando lo hagan bajo bandera neutral, como en el resto de torneos del circuito.

Creo que hubiera ayudado a parar la agresión rusa

"Ahora sería injusto hacerlo, porque la decisión se tendría que haber tomado hace un año. No es la culpa de estos jugadores que tengan un pasaporte ruso o bielorruso, pero creo que hubiera ayudado a parar la agresión rusa", agregó la polaca