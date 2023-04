Del Potro cumplirá su promesa a un aficionado: "Estoy decidido a jugar un último partido en el US Open"

Juan Martín Del Potro está decidido a volver a las pistas. El tenista argentino lastrado por las lesiones de rodilla prometió a un aficionado su regreso a la competición si Argentina se alzaba campeón en el Mundial de Qatar en verano, y tal y como ha anunciado, ya trabaja en ese objetivo.

"Estoy decidido a hacer todo lo que sea posible para jugar un último partido oficial en el US Open 2023. No sé si mi rodilla me permitirá estar o no al 100%, pero tengo claro mi deseo de que el último partido de mi carrera profesional sea este año y, en ese caso, tiene que darse en Flushing Meadows (el escenario del último grande del curso)", declaró hace unos días en una entrevista ofrecida al medio TheWest.

Con estas afirmaciones, el tenista, que se vio obligado a anunciar su retirada tras caer derrotado en el Open de Buenos Aires del pasado año debido a sus problemas de rodilla, responde a la promesa que hizo algunos meses atrás a un aficionado.

"Delpo, si sale campeón Argentina, juegas el US Open el año que viene, ¿qué opinas?", le escribió un seguidor durante el Mundial de Qatar, a lo que el tenista respondió con firmeza con un "dale, hago lo posible". Y ahora ha sido el propio deportista el que ha confirmado estar trabajando en ese proceso. "Voy a trabajar duro para ponerme a punto y luego ya se verá qué ocurre", sentenció en esa entrevista.

El US Open le abre la puerta

"Es un competidor tremendo, pero amable, y estaríamos encantados de que este excampeón del US Open se una a nosotros en el torneo de este año", señaló Stacey Allaster, directora del torneo, a tenor de las palabras del tenista. Declaraciones con las que dejó abierta la posibilidad de darle una invitación al tenista que logró en Nueva York su único título de Grand Slam de su carrera.