Luz verde de la RFEF y la Liga al Barça para alinear a Gavi sin consecuencias

El FC Barcelona no tiene pensado prescindir a estas alturas de temporada de uno de sus jugadores más importantes y cotizados, y ha anticipado ya que seguirá alineando a Gavi en los próximos partidos siempre que así lo considere el técnico Xavi Hernández.

Ni la denuncia del Elche ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por una supuesta alineación indebida del centrocampista azulgrana, ni cualquier otra reclamación al respecto tendrá recorrido alguno, y no podrán impedir que el club catalán haga uso sobre el césped de uno de sus mejores canteranos.

Desde el Barça el convencimiento es absoluto, y no es para menos. Desde el equipo culé han asegurado a EFE que esa denuncia, o cualquiera del estilo, no tienen sentido ninguno, porque el club recibió el visto bueno de la RFEF y la Liga para alinear al futbolista antes del partido que se disputó en el estadio Martínez Valero. Según lo señalado, además, el jugador andaluz continuará jugando con el primer equipo azulgrana sin contratiempos.

La medida cautelar aceptada el pasado 31 de enero por el juzgado de lo mercantil número 10 de Barcelona permitió que Gavi pasara de tener una ficha del juvenil a la del primer equipo, con el que firmó un contrato el pasado septiembre, a pesar de que la Liga insiste en que su inscripción y su contrato son ilegales por superar su 'fair play' financiero.

Lo curioso del caso es que el mismo juzgado anuló esta medida debido a que el Barça no cumplió con los plazos establecidos para la presentación de la demanda principal, y refrendó su decisión el pasado 21 de marzo al desestimar el recurso del Barcelona a la anulación de la cautelar. Esto provocó que Gavi volviera a ser inscrito como futbolista del juvenil para jugar con el primer equipo azulgrana hasta final de temporada.

Una situación que ha generado confusión en el resto de equipos de la Liga, que ya no saben si Gavi pertenece o no al primer equipo blaugrana, ni si viste el dorsal '6' o tiene que regresar a números por encima del 25. Por eso, a la espera de conocer oficialmente la argumentación del Elche, su queja probablemente tomará otro rumbo y se basará en el Artículo 141 de la RFEF, que impide a un futbolista volver a jugar en una misma temporada con una licencia cancelada.

El Barcelona, sin embargo, se muestra convencido de que no ha cometido ninguna irregularidad con la alineación del futbolista ante el Elche. Lógico si RFEF y Liga te dan el visto bueno antes del encuentro, sin consultar ni informar a nadie de ello.

Considera el club azulgrana, basándose en las consultas previas que realizó a estos entes, que Gavi tiene ficha del juvenil y que, de esta manera, se ha vuelto a la situación anterior a la adopción de las medidas cautelares que fueron alzadas por el juzgado.

No se aclara a qué plantilla pertenece el jugador sevillano, ni el dorsal que por normativa merece y puede vestir, ni siquiera el contrato que mantiene con el Barça, firmado en 2022 hasta 2026, ya que la Liga no lo aceptó como válido dentro de sus parámetros de limpieza financiera.

En principio, Gavi ya debería ser jugador profesional de la primera plantilla y percibir un salario más alto que, a buen seguro, sigue recibiendo a pesar de las decisiones de la Justicia, aunque su cláusula de rescisión aún no se aplica y podría salir libre este mismo verano. No preocupa en Can Barça este problema, porque ya saben de boca de RFEF y Liga que no hay problema.