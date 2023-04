Aleksander Ceferin, mandamás dela UEFA, vive su semana de gloria. Será reelegido este miércoles presidente en el 47 Congreso de la organización en Lisboa, donde concurre de nuevo como candidato único, igual que hace cuatro años en Roma, tras su primera elección el 14 de septiembre de 2016.

Dos días antes de su elección, Ceferin envió dos mensajes muy contundentes hacia el FC Barcelona por el caso Negreira. No se anduvo con tonterías: "Es de lo más grave que he visto en el fútbol", dijo primero, para rematar después: "Para la UEFA no ha prescrito". Sus palabras no traen nada bueno para el club azulgrana.

Mientras la investigación puramente judicial por el caso sigue su curso, la justicia deportiva también lo hace en forma de investigación de la UEFA, con los inspectores Jean Samuel Leuba y Mirjam Koller al frente. El organismo europeo ha dado orden de acelerar los trámites, recurriendo incluso directamente al Tribunal de Arbitraje Deportivo, y su decisión puede llegar justo a mediados de junio, cuando hayan concluido todas las competiciones.

Ese día de junio puede caer una losa para el club azulgrana, su exclusión de la próxima edición de la Liga de Campeones, en virtud del artículo 50.3 del Reglamento Disciplinario, que prevé esta sanción si el club investigado ha intentado adulterar los resultados deportivos. Todo parece indicar que este castigo, a la espera de una decisión judicial más allá de lo deportivo, abarcará un año sin competiciones europeas. Es lo que sucedió, por ejemplo, al Besiktas y al Marsella.

El otro posible castigo se reduciría solo a una multa económica, aunque no parece que la pena se quede ahí, puesto que la UEFA pretende dar una imagen de limpieza total y lo demostrará con el Barcelona. También habría que esperar a qué dice la FIFA, cuyo radio de acción sancionadora llega hasta las propias competiciones nacionales.