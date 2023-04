Fórmula 1 y MotoGP son las dos competiciones mundiales de automovilismo más prestigiosas, famosas y seguidas del mundo. Sus aficionados son incondicionales y muchas veces se enfrentan por demostrar qué disciplina domina.

Lo que es indudable es que son dos categorías que apasionan a cualquier amante del motor y la alta velocidad, y verlos compartir circuito en un mismo fin de semana es una de las fantasías más extendidas entre sus seguidores, más aún viendo los espectaculares arranques en los Mundiales de ambas competiciones. Ese sueño se antojaba imposible, pero cada día tiene más papeletas para acabar sucediendo.

Así lo ha dejado caer este fin de semana Carmelo Ezpeleta, patrón de Dorna, la empresa española que organiza y dirige MotoGP y Superbikes. El mandamás de las motos, tras el GP de Australia de F1 y de Argentina de MotoGP, confesó que ya ha tenido esa conversación con Stéfano Domenicali, CEO de la F1 (Liberty Media), buscando que ambas competiciones compartan fecha en el futuro.

Los dos dirigentes coincidieron en Portimao durante la primera carrera del año de la máxima categoría del motociclismo. "Es algo que se nos pasó por la cabeza a Stefano y a mí, aunque por el momento no puede hacerse. Pero estudiamos la posibilidad", admitió Ezpeleta, entusiasmado con la idea pero comedido a la hora de valorarla en el futuro próximo.

"Vamos a estudiarlo, porque no es algo sencillo. Hay problemas de seguridad, porque nuestras medidas en algunos casos no coinciden con las suyas. También hay problemas de patrocinadores… pero seguimos pensando", señaló el presidente de Dorna, que no parece rendirse con la idea.

Aun así, sí que hay un factor que pospone el sueño, como mínimo, hasta dentro de cuatro años. "Tenemos firmados contratos con los circuitos hasta 2027", reconoció Ezpeleta, aunque lo positivo es que ambos mundiales deben renegociar sus calendarios y circuitos ese mismo año, por lo que podrían incluir en las negociaciones esa posibilidad.

Hay muchos circuitos que podrían cumplir con las exigentes especificaciones de seguridad y organización que plantean F1 y MotoGP. Los urbanos, tan comunes en la actualidad en el 'Gran Circo', no tendrían cabida por ejemplo. "Nosotros tenemos necesidad de escapatorias muy amplias y esto no es fácil en un circuito no permanente" explicó Ezpeleta en ese sentido, lo que implicaría que el ambicioso proyecto no podría llegar a Madrid ni a su supuesto trazado urbano. Montmeló, todavía en España, podría ser una opción.

Lo peor de todo es que patrocinadores y escapatorias no son los únicos elementos que se interponen en el camino del proyecto deporte-motor más ambicioso de la historia. Habría que organizar el uso de boxes, paddock y pit-lane y aumentar su capacidad para acoger a todos los equipos; habría que gestionar la acumulación de goma en pista; habría que ampliar el aforo para acoger todo el público que una iniciativa así atraería; habría que gestionar las envidias de unos y otros, qué carreras irían antes y cuáles después, qué pasa con F2, F3 y Moto2, Moto3...

La idea es tan compleja como brillante, ambiciosa y alocada a partes iguales. Pero, si hay algo que une a dos mundos y aficiones tan distintas y, en ocasiones, enfrentadas, es un buen espectáculo, buenas carreras y ambiente del mundo del motor. Todo eso y mucho más podría ofrecer un Gran Premio conjunto... ¿Se imaginan a Fernando Alonso pilotando la Honda de Marc Márquez? ¿O a Joan Mir pilotando el Ferrari de Carlos Sainz? ¿A un monoplaza compitiendo de tú a tú con una moto de 990cc? Sería, sin duda, el sueño de cualquier amante del motor.