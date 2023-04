La relación amor-odio de Alonso y Hamilton: de la batalla tras los micrófonos al saludo después del GP de Australia

Formula 1 via Getty Images

Fernando Alonso y Hamilton enterraron el hacha de guerra tras un apasionante Gran Premio de Australia. El español y el británico han mantenido una verdadera batalla de declaraciones cruzadas esta última semana, también varias contiendas en la pista, pero finalmente han firmado la paz antes de las dos semanas de descanso previas al GP de Azerbaiyán.

Los días previos al arranque del tercer fin de semana de la temporada 2023 tuvieron como principales protagonistas a los dos veteranos de 'El Gran Circo'. Ambos se enfrentaron en una guerra de críticas ante los micrófonos que sirvió de antesala lo que se vio este domingo en el trazado del Albert Park.

La primera piedra la lanzó el asturiano en una entrevista con L'Equipe en la que no dudó en señalar el mal rendimiento de su excompañero en este 2023. "Con un coche normal se nota que tiene debilidades. Antes no competía contra nadie o solo o a veces con su compañero. Es el piloto con más poles y George Russell le gana 2-0 en la clasificación esta temporada... y no se le ha olvidado pilotar. Esto demuestra hasta qué punto el coche sigue siendo un factor esencial", le espetó el ovetense.

Pero el español no se quedó ahí, pues también quiso responder de manera irónica a una opinión previa lanzada por el siete veces campeón mundial, que aseguró que el Red Bull es el coche más dominador que había visto en su vida. "La semana pasada terminé veinte segundos detrás de Checo y Max. Hamilton y Rosberg estuvieron un minuto por delante en 2014 y 2015. ¡Tiene poca memoria, se está haciendo viejo!", comentó en tono irónico Alonso en la misma entrevista.

Ante estas declaraciones, Hamilton no tardó en romper su silencio, y justo lo hizo tras colocarse un puesto por delante del español en la clasificación. "Fernando sale al lado. Espero que sea como en 2007, no sé si alguno lo recuerda...", dijo refiriéndose a una carrera en la que el británico logró adelantar a Alonso en la salida.

El saludo tras la contienda en la pista

Ambos terminaron en el podio en Australia por detrás de Verstappen, Hamilton segundo y Alonso tercero. El español no pudo alcanzar al Mercedes de su excompañero, un coche que ha demostrado un gran nivel este fin de semana y, tras el calor de la batalla en el asfalto, reconoció el buen trabajo de Hamilton.

"Mega Drive, Lewis Hamilton", comentó Alonso en una publicación del perfil oficial de la Formula 1 con una imagen de los dos veteranos felicitándose tras la carrera. "Creo que ha sido mi carrera más loca aquí en Melbourne, pero fue estupendo salir de aquí con otro podio. Nuestro ritmo fue realmente bueno y le metimos toda la presión que pudimos a Lewis; pero él no cometió ningún fallo, así que esto es todo lo que pudimos sacar. Y estoy contento con ello", comentó tras bajarse del coche.

Ahora, ambos campeones mundiales han enterrado el hacha de guerra al menos durante dos semanas, tiempo en el que deberán preparar una estrategia para el GP de Azerbaiyán del próximo 30 de abril.