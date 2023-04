Esta es la carrera en la que Aston Martin promete la victoria 33 de Fernando Alonso

Tres carreras y tres podios, el último este domingo en Australia, de Aston Martin y Fernando Alonso han sido suficientes para que la escudería británica se atreva a soñar con pelear este Mundial a Red Bull y prometa regalarle próximamente su victoria número 33 en la Fórmula 1 al asturiano.

Después de mostrarse muy prudentes en el primer mes de competición, Mike Krack ha dejado de rehuir la pregunta de cuándo llegará ese ansiado triunfo del bicampeón, que no se sube a lo más alto del cajón desde que ganase en el GP de España en 2013, cuando era piloto de Ferrari.

"Creo que hay algunas pistas donde la combinación de este piloto con este coche puede ser aún más mágica", ha comenzado diciendo el jefe de equipo de Aston Martin, que al principio sólo ha querido dejar al aire la pregunta de en qué carrera llegará. "Te lo diré cuando suceda", ha dicho también con una gran sonrisa.

Un instante después, Krack, visiblemente feliz, no ha podido evitar apuntar a Mónaco o Barcelona como los dos circuitos que mejor se adaptan a las características del AMR23 y en los que cree que el triunfo estará más cerca para Alonso.

"Intentaremos Mónaco. Podrían ir mejor en Mónaco o Barcelona, por la carga", ha señalado el ingeniero, que ha reconocido que "tenemos deficiencias en rectas muy largas, no es ningún secreto" y "tenemos que trabajarlo mucho".

Por eso, "en las pistas donde esto no cuente tanto es donde podemos tener más confianza", ha explicado, aunque ha advertido que "ser rápido en estas carreras no es todo", ya que "hay que ser rápido, hay que terminar, no cometer errores, y después ver cuál es el resultado".